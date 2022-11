Colombianos víctimas de un asalto en Panamericana: le robaron la moto

La pareja durante el año pasado viajó por diferentes puntos de Colombia. Ambos conocieron casi todo el territorio de dicho país, y luego tomaron la decisión de realizar la misma experiencia pero cruzando los límites de la frontera.

“Cuando comenzamos el viaje, nos dijeron que tuviéramos cuidado con los robos en Lima, San Pablo o Río de Janeiro. Sabemos que en este tipo de travesías te puede pasar, pero nunca nos advirtieron sobre Buenos Aires”, recordaron.

La situación fue desesperante. Es que Andrés intentó quedarse con la mochila donde tenía su vestimenta y las cámaras con las que filmaban todo lo sucedido en la gran travesía, y uno de los delincuentes no dudó en pegarle un tiro en el hombro. "Te querés hacer pegar un tiro", le dijo el malviviente. Fue en ese momento que el atacado decidió ceder y no poner más resistencia. “No hice nada más porque de lo contrario me iban a matar”, agregó. Por fortuna, sus documentos los llevaban consigo.

“Nos dejaron sin nada de ropa y sin dinero. Sólo tenemos los cascos”, le comentó el hombre a los colegas de Infobae, dejando ver su deseo de que pueda volver a contar con la moto. Es que, de acuerdo a lo detallado por el viajero, cree que es posible tener nuevamente el vehículo, ya que es un modelo que no se vende en Argentina. Sin embargo, aún no ha recibido información de ninguna autoridad pertinente.

“No se conoce el paradero de la moto. Sabemos que han hecho algunas averiguaciones, pero no mucho más. Hicimos la denuncia en la Comisaría Nº3 de Garin, pero por ahora no sabemos nada más. Quedaron en llamarnos a hacer una declaración ante una Fiscalía, pero ni sabemos cuál es”, manifestó.

Siguiendo lo informado por fuentes policiales, los ladrones se trasladaban arriba de una moto Vogue 300 DS de color blanco y ambos contaban con el casco. “Ambos huyeron a Capital Federal”, señalaron. La causa está siendo investigada bajo la caratula de robo agravado.

Cabe destacar que el objetivo del viaje era unir los cuatro puntos cardinales más lejanos de Sudamérica. Estuvieron en Brasil y ahora la meta era llegar hasta Ushuaia. A lo largo de los ocho meses que transitaron por varios países, como Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay, pudieron mantenerse mediante trabajos de carácter temporal, en los que, por ejemplo, brindaban servicios con sus cámaras para promocionar restaurantes o sitios turísticos. No fue una tarea fácil.

Si bien el susto fue significativo para la pareja, y pensaron en un primer momento regresar a Colombia, finalmente terminaron decidiendo que van a seguir con el viaje hasta el Sur en cuanto puedan. “Tenemos un sueño, y lo vamos cumplir. Obviamente, sabemos que hoy es muy difícil, pero lo vamos a hacer. Además, nosotros en Colombia hoy no tenemos nada”, dijo el hombre, quien espera que alguien les pueda prestar una moto para continuar con el viaje. “Queríamos recorrer la Ruta 40, que es emblemática para los motociclistas”, resaltó.

La pareja recibió ayuda de un grupo de motociclistas tanto en el país como en el resto de naciones por las que circularon. En ese sentido, destacó la solidaridad de esa comunidad y lamentó que después de lo que les pasó, se enteraron de que en la autopista Panamericana la cantidad de robos creció en el último tiempo. De hecho, mencionó el caso del empresario Andrés Blaquier, quien fue asesinado por motochorros cuando circulaba por la misma autovía. El consulado colombiano, por su parte, ya está al tanto y se comprometió con ellos a informarles si la causa avanza.

