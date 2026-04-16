Cuánto se cobrará las jubilaciones con el aumento en mayo 2026.

El incremento de los haberes previsionales que abona la Anses será del 3,38% en mayo. Con esa actualización, las jubilaciones mínimas subirán de $380.319 a $393.174 (sin incluir el bono), mientras que las máximas pasarán de $2.559.189 a $2.645.690 , en valores brutos. En el caso del ingreso más bajo , al añadirse el refuerzo de $70.000 , el total alcanzará los $463.174 .

Una vez aplicado el descuento del PAMI , los montos netos quedarán en $451.379 (unos $12.469 por encima del mes actual) para el haber mínimo y en $2.498.743 (con un incremento de $81.696 ) en el caso del máximo que paga la Anses .

Cabe aclarar que en algunas situaciones esos valores pueden superarse, por ejemplo, cuando existen resoluciones judiciales que dejan sin efecto los topes en favor de los beneficiarios.

En mayo los haberes de todos los jubilados del sistema general de la Anses tendrán un reajuste de 3,38%.

El ajuste se determina a partir del cambio registrado en marzo por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , de acuerdo con lo informado por el Indec , que señaló una inflación del 3,4% . Para el cálculo de la movilidad previsional , sin embargo, se toma el indicador con dos decimales .

Tendencia negativa para las jubilaciones

El índice de inflación acumula ya diez meses sin mostrar una baja, lo que, en ese contexto, va generando una pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones.

Las jubilaciones habían tenido en marzo una recomposición de 2,9%, en tanto que la inflación de ese mes trepó a 3,38%.

Esto se explica porque la fórmula de actualización toma como referencia la evolución de precios con un rezago de dos meses. Así, para los haberes de marzo se aplicó un aumento del 2,88%, basado en la inflación de enero, mientras que —según se conoció— en ese mismo mes los precios subieron a un ritmo superior, del 3,38%.

En mayo, si el adicional de hasta $70.000 permanece sin modificaciones, quienes cobran la jubilación mínima recibirán en términos reales un incremento por debajo del 3,38%. Frente al ingreso vigente, la suba efectiva sería del 2,85%.

Ese complemento se define mes a mes mediante un decreto del Poder Ejecutivo y, de acuerdo con lo expresado por funcionarios, no existe intención de actualizarlo, ya que permanece congelado desde marzo de 2024.

El bono que cobran los jubilados de menores ingresos está congelado en $70.000 desde marzo de 2024.

Según información difundida por la Subsecretaría de Seguridad Social, alrededor de 2,96 millones de personas perciben el haber mínimo dentro del sistema contributivo, en su mayoría jubilados que accedieron mediante moratorias.

Los valores mencionados fueron calculados por colegas de La Nación, mientras que la Anses oficializará los montos definitivos en los próximos días a través de una resolución. La estimación toma como base el índice de inflación con dos decimales y, para obtener los importes en mano, se descontó el aporte destinado al PAMI, además de otros posibles cargos como cuotas de moratoria en ciertos casos.

En mayo, el piso de ingresos dentro del sistema contributivo de la Anses quedará fijado en $463.174. Por ese motivo, quienes perciben únicamente la jubilación mínima recibirán un adicional de $70.000, mientras que aquellos con haberes superiores a $393.174 pero por debajo de ese umbral obtendrán un refuerzo proporcional para alcanzar ese monto.

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Si se compara con mayo de 2025, los ingresos de quienes no acceden al bono registrarán una suba nominal del 32,6%, mientras que el total conformado por la mínima más el refuerzo —que permanece sin cambios desde hace más de dos años— mostrará un incremento menor, del 26,4%.

En el caso de los haberes sin refuerzo, la actualización por movilidad quedaría entre uno y dos puntos por debajo de la inflación acumulada en el período, de acuerdo con datos del Indec y estimaciones privadas para abril y mayo. Para quienes perciben los ingresos más bajos, el congelamiento del bono implicaría una pérdida de poder adquisitivo mayor: se calcula que, frente al índice general de precios, la caída rondaría entre el 5% y el 6% al comparar mayo de 2025 con el mismo mes de este año.

anses filas

La última actualización del bono se realizó en marzo de 2024. Si desde abril de ese año ese componente hubiese tenido los mismos incrementos que las jubilaciones, hoy alcanzaría los $198.018 y en mayo llegaría a $204.710,7. En ese escenario, el ingreso mínimo garantizado del sistema previsional se ubicaría en $597.885 el próximo mes, es decir, cerca de un 29% por encima de lo que efectivamente se cobrará.

Pensiones no contributivas de ANSES

El refuerzo de $70.000 no solo alcanza a cerca de 3 millones de jubilados y pensionados del sistema contributivo —aproximadamente la mitad del total—, sino también a alrededor de 1,5 millones de beneficiarios de prestaciones no contributivas.

Entre ellas se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede desde los 65 años sin necesidad de aportes. Con el aumento del 3,38%, en mayo llegará a $314.539 y, al sumarse el adicional, alcanzará los $384.539 brutos, siempre que ese extra no tenga modificaciones.

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Por su parte, la pensión no contributiva por invalidez laboral, equivalente al 70% de la jubilación mínima, pasará a $275.222 y, con el refuerzo incluido, se ubicará en $345.222.

Ingresos por hijos

El aumento del 3,38% también se aplica a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en mayo ascenderá a $141.285 por cada menor de 18 años y a $460.044 en el caso de hijos con discapacidad. Este beneficio está destinado a trabajadores informales y personas sin empleo.

En la práctica, cada mes se percibe el 80% del monto: $113.028 y $368.035, respectivamente. El 20% restante se liquida de forma anual, siempre que se acrediten los controles de salud y la asistencia escolar.

Por estos días ya se puede gestionar, a través del sitio web de la Anses, la carga y envío del formulario necesario para cobrar ese porcentaje retenido correspondiente al año 2025.

El monto de las asignaciones por hijo se actualiza cada mes por inflación.

En tanto, las asignaciones familiares que perciben ciertos trabajadores en relación de dependencia y monotributistas también se ajustan mensualmente según la inflación. En esos casos, los montos por hijo menor de 18 años variarán según el ingreso del grupo familiar y serán de $70.651; $47.657; $28.825 o $14.872.

Suba de aportes al sistema

Asimismo, se actualizarán los aportes previsionales de los trabajadores autónomos, junto con los límites mínimo y máximo de remuneración utilizados para calcular los descuentos destinados al sistema jubilatorio, la obra social y el PAMI (equivalentes al 17% del salario bruto). Para mayo, esos topes salariales rondarán los $132.421 en el piso y los $4.303.619 en el techo. De esta manera, quienes perciban ingresos por encima de ese último monto tendrán una retención de aproximadamente $731.615 por esos conceptos.

ANSES confirmó el aumento definitivo para los jubilados en mayo.

Por otro lado, el costo de cada período mensual que pueden adquirir quienes necesitan completar aportes bajo el esquema de la ley 27.705 se ubicará el próximo mes en torno a los $38.402.

Este valor se actualiza mes a mes en función de la inflación, del mismo modo que las cuotas de la moratoria que se descuentan de las jubilaciones de quienes accedieron al beneficio sin haber alcanzado los 30 años de aportes exigidos por la normativa.