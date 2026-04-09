De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar en abril 2026

De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en abril 2026.

La Tarjeta Alimentar consiste en una ayuda económica que entrega la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) a distintos hogares del país. De acuerdo con el calendario de pagos , este aporte funciona como un complemento para familias que cobran beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo para Protección Social.

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El monto se define mensualmente según variables como la cantidad de hijos y la prestación principal del titular , en el marco de la política pública destinada a garantizar el acceso a la alimentación.

La asistencia alimentaria que entrega ANSES a través de la Tarjeta Alimentar continúa con los mismos valores que en meses previos para los hogares alcanzados. En abril de 2026, los montos establecidos son de $52.250 para quienes tienen un hijo , $81.936 en el caso de dos hijos y $108.062 para familias con tres o más .

El objetivo de la Tarjeta Alimentar es garantizar el acceso a una alimentación básica a hogares con niños de corta edad o embarazadas.

Este apoyo también alcanza a quienes perciben la Asignación por Embarazo , que reciben el equivalente al monto asignado a un hogar con un hijo, es decir, $52.250 .

La finalidad de la Tarjeta Alimentar es asegurar que los hogares con niños pequeños puedan cubrir necesidades básicas de alimentación, aportando un respaldo para afrontar parte de los gastos mensuales en productos esenciales.

Las familias con un hijo reciben $52.250, con dos hijos $81.936, y con tres o más hijos $108.062 mediante la Tarjeta Alimentar.

A diferencia de otros beneficios, este aporte no está incluido dentro del sistema de actualización periódica que ANSES aplica a jubilaciones, pensiones y asignaciones. Por eso, el monto no se ajusta de forma automática según la inflación ni acompaña los incrementos de otras prestaciones sociales.

Mientras que la AUH y otras prestaciones se actualizan de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, la Tarjeta Alimentar continúa sin modificaciones respecto a meses anteriores.

Cuál es el monto de la AUH en abril de 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) registra un incremento en abril de 2026 en línea con el ajuste por inflación. El valor total por hijo se ubica en $136.666, conforme al esquema de actualización vigente.

La Asignación por Embarazo para Protección Social percibe el mismo monto que una familia con un hijo.

No obstante, el monto que las familias reciben mensualmente corresponde al 80% de esa cifra, es decir, $109.332,80, ya que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta de control obligatoria.

Este esquema tiene como finalidad estimular la entrega de la Libreta, documento que certifica que los menores cumplen con los controles sanitarios y la asistencia escolar, requisito clave para cobrar la totalidad del beneficio. Por eso, el dinero que las familias reciben mes a mes suele ser menor al monto total informado oficialmente.

Además de la AUH, otras prestaciones familiares registran ajustes en abril de 2026. En ese marco, la asignación por hijo con discapacidad se actualiza y alcanza los $445.003, mientras que la Asignación por Embarazo para Protección Social pasa a tener el mismo valor que la AUH general.

Por su parte, la Ayuda Escolar Anual, pensada para acompañar el inicio de clases, se fija en $57.379. A esto se suman la asignación por nacimiento, que asciende a $79.659, y la prestación por adopción, que llega a $476.268.

Los requisitos para acceder a la Tarjeta Alimentar.

Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar en abril 2026

La Tarjeta Alimentar está orientada a un conjunto determinado de beneficiarios, con la finalidad de que la ayuda alcance a quienes realmente la requieren para cubrir la alimentación del hogar. En abril de 2026, este apoyo corresponde a:

Familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos e hijas de hasta 14 años inclusive.

con hijos e hijas de hasta 14 años inclusive. Personas que reciben la AUH por hijo con discapacidad , sin límite de edad para los hijos.

, sin límite de edad para los hijos. Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

para Protección Social. Madres con siete o más hijos que perciben Pensiones No Contributivas.

La Tarjeta Alimentar es una prestación social que busca que muchas familias en situación de vulnerabilidad social alcancen la canasta básica alimentaria.

El monto se acredita junto con el cobro mensual de la prestación y cambia en función de la cantidad de hijos. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de los menores y brindar un alivio económico a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Para acceder no es necesario realizar ningún trámite extra, ya que la asignación se otorga de forma automática a quienes cumplen con los requisitos y figuran en los registros de ANSES. Así, los beneficiarios se determinan según la prestación que perciben y la composición de su grupo familiar.