19 de diciembre de 2025 - 12:32
Internet.

Deep Web y Dark Web: qué son, en qué se diferencian y cuáles son los riesgos

La Red tiene una parte invisible para los buscadores. Explicamos qué es la Deep Web, qué es la Dark Web, cómo se accede y qué implicancias tiene su uso.

Redacción de TodoJujuy
Internet no se limita a los sitios que aparecen en Google. Debajo de esa capa visible existe una estructura mucho más amplia, comparada con un iceberg digital. Allí conviven contenidos privados, redes cerradas y espacios con alto nivel de anonimato. En ese escenario aparecen dos conceptos que suelen confundirse: Deep Web y Dark Web.

Ambas forman parte del ecosistema digital y generan curiosidad, dudas y mitos. Aunque se las nombra como si fueran lo mismo, refieren a zonas distintas de la Red, con usos, alcances y riesgos diferentes.

Qué es la Deep Web y por qué no aparece en Google

La Deep Web reúne todo el contenido que no figura indexado en los motores de búsqueda tradicionales. No se trata de un espacio ilegal, sino de información protegida o de acceso restringido.

En esta capa se encuentran correos electrónicos, cuentas de homebanking, plataformas educativas, sistemas internos de empresas y bases de datos privadas. El acceso requiere usuario y contraseña, permisos específicos o pertenencia a una institución.

La Deep Web concentra la mayor parte de internet. Especialistas en ciberseguridad estiman que representa cerca del 90 por ciento del contenido total de la Red, aunque su tamaño exacto resulta imposible de medir.

Qué tipo de contenidos integran la Deep Web

Dentro de la Deep Web conviven múltiples estructuras digitales. Entre las más comunes aparecen:

  • Bases de datos: bibliotecas digitales, archivos académicos, registros médicos o sistemas documentales con acceso limitado.
  • Intranets: redes internas de empresas, organismos públicos y universidades que permiten gestionar información privada.

Además, algunas personas utilizan sectores de la Deep Web para esquivar bloqueos regionales o acceder a servicios no habilitados en ciertos países. En estos casos surgen riesgos técnicos y legales, sobre todo para usuarios sin experiencia.

Qué es la Dark Web y por qué genera alerta

La Dark Web representa una porción específica dentro de la Deep Web. Su principal característica radica en el anonimato. Para ingresar se necesita software especial y direcciones web que no funcionan en navegadores comunes.

En este espacio operan sitios montados sobre redes cifradas, con servidores ocultos y sistemas que dificultan la identificación de usuarios. Por ese motivo, la Dark Web suele asociarse a mercados clandestinos y al intercambio de información sensible.

Aunque no todo su contenido resulta ilegal, el entorno facilita actividades prohibidas como tráfico de drogas, armas, datos robados y otros bienes penados por la ley.

Cómo se accede a la Dark Web

El acceso a la Dark Web requiere herramientas específicas. La más conocida es Tor, un navegador diseñado para ocultar la identidad del usuario.

Tor redirige la conexión a través de múltiples nodos cifrados distribuidos en distintos países. Ese recorrido dificulta el rastreo de la dirección IP y del origen de la navegación.

El uso de Tor no constituye un delito. Sin embargo, ingresar a ciertos sitios o interactuar con contenidos ilegales sí puede derivar en consecuencias judiciales.

Riesgos de navegar la Dark Web

La Dark Web presenta peligros concretos para quienes deciden explorarla. Entre los principales riesgos aparecen:

  • Exposición a contenidos ilegales o perturbadores.
  • Descarga de archivos con malware que afecta dispositivos y datos personales.
  • Estafas, fraudes y engaños financieros.
  • Contacto con redes de ciberdelincuencia.

La falta de control y la imprevisibilidad de los sitios convierten la navegación en una experiencia de alto riesgo, incluso sin intención de participar en actividades ilegales.

Implicancias legales y de seguridad

El anonimato en la Dark Web no resulta absoluto. Las fuerzas de seguridad de distintos países investigan de manera constante sitios montados sobre Tor y otras redes cifradas.

Visitar páginas marcadas por delitos graves puede generar alertas automáticas. En algunos casos, la simple interacción con determinados contenidos expone al usuario a investigaciones judiciales.

Además, muchas transacciones en la Dark Web utilizan criptomonedas. Aunque estas monedas digitales no nacen para fines ilícitos, su uso frecuente en entornos clandestinos refuerza su asociación con delitos.

Diferencias clave entre Deep Web y Dark Web

  • La Deep Web contiene información privada y legal, fuera del alcance de los buscadores.
  • La Dark Web integra redes ocultas con alto nivel de anonimato y mayor presencia de actividades ilegales.
  • La Deep Web se usa a diario sin que el usuario lo note.
  • La Dark Web requiere herramientas específicas y conocimientos técnicos.

