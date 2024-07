Dejaron un auto en la entrada de su garaje en vacaciones y comentó su frustración en redes

En su intento por solucionar el problema, el propietario consultó con los empleados del garaje. Uno de ellos, recién llegado hacía dos días, le proporcionó un espacio temporal y le sugirió no solicitar la grúa. Otro trabajador indicó que el vehículo estacionado no representaba un inconveniente y que se informaría al responsable cuando regresara. “Le he puesto mala cara y le he dicho qué pasa si no aparece en 3 días”, añadió el usuario explicando su frustración.

El caso se volvió más misterioso cuando el propietario observó que la lona no podía ser colocada sin notar la bicicleta estacionada junto a ella. “Me ha empezado a oler mal cuando le he comentado lo de la bici y que es imposible poner la lona y equivocarse sin verla”, añadió, exponiendo sus sospechas sobre la intencionalidad del acto.

En un esfuerzo por resolver el problema de manera diplomática, un empleado del garaje colocó una nota en el capó del BMW, señalando que el vehículo estaba ocupando un lugar que no le correspondía. No obstante, al día siguiente, el propietario del garaje estaba determinado a contactar con la policía si la situación no se resolvía. “Me ha dicho que no llame que mañana está solucionado”, fue la respuesta del operario, intentando apaciguar la situación.

Un usuario de X relató cómo una mujer ocupó su espacio en el garaje por error.

Finalmente, se reveló que una mujer había estacionado en el espacio equivocado, pensando que era el suyo. Sin embargo, la sorpresa del propietario fue aún mayor cuando la mujer volvió a dejar el auto en otra cochera que, según ella, tampoco le pertenecía. “Estoy casi casi seguro de que el dueño de esa plaza no va a estar muy contento”, sumó, reflejando su certeza de que el propietario de la ubicación vecina no es una persona mayor, sino un hombre con otro auto.

Además, el propietario descubrió una nota en su bicicleta acompañada de 5 euros, presumiblemente como una disculpa y gesto de agradecimiento por su paciencia. Estos incidentes reflejan la frustración y la falta de consideración que pueden surgir en situaciones de convivencia en áreas compartidas, especialmente en estacionamientos que son valiosos desde el punto de vista económico.