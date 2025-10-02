Día del Ángel de la Guarda: cuál es la oración para rezarle

El Día del Ángel de la Guarda es una de las conmemoraciones más conocidas dentro del calendario religioso católico . Según la tradición, cada persona cuenta con un ángel custodio que acompaña su vida desde el nacimiento hasta la muerte. Por eso, cada 2 de octubre, los creyentes dedican oraciones y gestos de gratitud a estos seres espirituales.

El origen de la festividad se remonta al siglo XVII. En 1608, el papa Paulo V instauró oficialmente el día de los ángeles custodios en el calendario litúrgico. Desde entonces, la Iglesia Católica celebra esta fecha como un recordatorio de la protección constante que, según la fe, brindan los ángeles.

La devoción a los ángeles de la guarda tiene raíces en la Biblia y en la tradición oral cristiana. Con el tiempo, pasó a formar parte de la vida cotidiana, transmitiéndose de padres a hijos como una enseñanza de confianza y fe.

La oración al ángel de la guarda

Ángel de la guarda, dulce compañía,

no me desampares ni de noche ni de día,

hasta que me pongas en paz y alegría

con todos los santos, Jesús y María. Amén.

Muchos creyentes la recitan antes de dormir, en momentos de preocupación o como parte de la rutina diaria.

Cómo se vive esta devoción en la actualidad

En distintos países se realizan misas especiales y encuentros de oración durante el 2 de octubre. La fecha suele ser motivo de catequesis en colegios católicos y también un espacio para transmitir a los más pequeños la importancia de confiar en su ángel custodio.

En los hogares, la tradición continúa con rezos familiares, velas encendidas y la entrega de estampitas religiosas que muestran a los ángeles junto a niños, como símbolo de cuidado y protección.