jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 07:47
Religión.

Día del Ángel de la Guarda: cuál es la oración para rezarle

Cada 2 de octubre los fieles recuerdan a su Ángel de la Guarda, ese guía espiritual que acompaña desde la infancia.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Ángel de la Guarda.

Ángel de la Guarda.

Por qué se celebra el 2 de octubre

El origen de la festividad se remonta al siglo XVII. En 1608, el papa Paulo V instauró oficialmente el día de los ángeles custodios en el calendario litúrgico. Desde entonces, la Iglesia Católica celebra esta fecha como un recordatorio de la protección constante que, según la fe, brindan los ángeles.

La devoción a los ángeles de la guarda tiene raíces en la Biblia y en la tradición oral cristiana. Con el tiempo, pasó a formar parte de la vida cotidiana, transmitiéndose de padres a hijos como una enseñanza de confianza y fe.

Ángel de la Guarda
Ángel de la Guarda.

Ángel de la Guarda.

La oración al ángel de la guarda

Ángel de la guarda, dulce compañía,

no me desampares ni de noche ni de día,

hasta que me pongas en paz y alegría

con todos los santos, Jesús y María. Amén.

Muchos creyentes la recitan antes de dormir, en momentos de preocupación o como parte de la rutina diaria.

Cómo se vive esta devoción en la actualidad

En distintos países se realizan misas especiales y encuentros de oración durante el 2 de octubre. La fecha suele ser motivo de catequesis en colegios católicos y también un espacio para transmitir a los más pequeños la importancia de confiar en su ángel custodio.

En los hogares, la tradición continúa con rezos familiares, velas encendidas y la entrega de estampitas religiosas que muestran a los ángeles junto a niños, como símbolo de cuidado y protección.

