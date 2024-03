Dormían en una carpa en la sabana africana y un león los despertó: el video

Mientras dormían en su tienda de campaña en Tanzania , un visitante inesperado los despertó de repente en la oscuridad de la noche. Según lo compartido en un video en TikTok, Martina y sus compañeros escucharon el rugido de un león cerca de su campamento, lo que los llenó de temor. Aunque no podían precisar la proximidad del animal, optaron por quedarse dentro de sus carpas, atentos a cualquier señal de peligro.

Aunque la lluvia arreciaba, los extraños sonidos persistieron, perturbando su descanso. Por fortuna, un guía nativo acudió al campamento para explorar la presencia del imponente animal. Finalmente, divisaron al felino deambulando serenamente en la oscuridad.

El contenido de Martina en TikTok se propagó rápidamente, alcanzando más de 670 mil vistas y 57 mil reacciones positivas. Los comentarios variaban desde la duda sobre la autenticidad hasta el asombro por la narración.

“Amo que ponía la valija para que el león se tropiece”, “Los problemas que me gustaría tener”, “Yo le hubiera tenido más miedo a la polilla jajaja”, “No me duermo nunca más”, “Estaba re flaco ese león claramente buscaba comida, zafaron”, “El león: ¿Qué hacen en mi casa si nadie los invito? jaja”, “Yo le tenía más miedo a los bichos que te pueden picar que al león”, “Jaja me hicieron tentar de la risa jaja”, “Me muero, que hermosa aventura jajaja”, “Tanzania es de los destinos más hermosos”, escribieron algunos de los usuarios de la plataforma.