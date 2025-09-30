martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 07:02
Viral.

Dos amigas mayores se reencontraron luego de décadas y emocionaron a todos en TikTok

Un video viral de una usuaria en TikTok muestra un emotivo abrazo de estas dos amigas tras décadas de separación y ya supera los 19 millones de vistas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Dos amigas mayores se reencontraron luego de décadas y emocionaron a todos en TikTok.

Dos amigas mayores se reencontraron luego de décadas y emocionaron a todos en TikTok.

El reencontrarse después de muchos años entre dos amigas de toda la vida, separadas por décadas, ha generado un fuerte impacto emocional en millones de personas alrededor del mundo gracias a un video conmovedor compartido en TikTok. El material fue publicado por la cuenta @martrolita.

En el video se ve el momento exacto en que una de las mujeres, al identificar a su amiga, se cubre el rostro con las manos y luego la envuelve en un abrazo intenso, mostrando claramente la profundidad de su emoción.

El emotivo reencuentro de dos amigas mayores tras décadas separadas emocionó a millones.

Así fue el reencuentro de estas dos amigas que emocionó a todos en TikTok

El video fue acompañado de un mensaje breve pero significativo: “Qué hermosa la amistad”, escribió quien lo compartió. Esta frase, junto con la naturalidad del momento, contribuyó a que la grabación se volviera viral, superando los 19 millones de reproducciones y acumulando más de 3,5 millones de “me gusta”.

Un video viral compartido por la usuaria @martrolita muestra el abrazo lleno de emoción después de muchos años.

Internautas de diversas partes del mundo comentaron resaltando lo emocionante del reencuentro. Muchos confesaron haber soltado lágrimas al ver el abrazo, mientras que otros se remontaron a sus propios vínculos de infancia o juventud, provocando una oleada de nostalgia en la plataforma.

“Yo todos los días tengo que llorar en esta aplicación”, “La mirada de los 1000 chismes sin contar”, “Ella la necesitaba”, “Espero llegar a esta etapa con mi mejor amiga”, “Acá los que lloramos” y “Amo los reencuentros, son algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación.

Embed

Más allá de las cifras, el núcleo del video subraya la relevancia de los vínculos afectivos y cómo la amistad puede mantenerse fuerte pese al transcurso del tiempo. La creadora del contenido expresó el sentir de numerosos espectadores al poner en valor esos lazos que, aunque separados por largos periodos, conservan intacta su fuerza y significado.

