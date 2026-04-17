El electrodoméstico que recomiendan desenchufar tras cada uso para evitar riesgos

El pequeño electrodoméstico que se debe desconectar cuando no está en uso.

Gran parte de los incendios en viviendas se producen por descuidos al dejar una olla o sartén al fuego , y en segundo lugar por el uso del horno o la freidora . Sin embargo, existe otro electrodoméstico que suele parecer inofensivo, pero que también puede estar detrás de numerosos siniestros domésticos : la tostadora .

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Precaución. Cómo cuidar los electrodomésticos como estufas y caloventores en esta época de bajas temperaturas

Las fuentes de calor suelen considerarse focos de riesgo , motivo por el cual la tostadora arrastra cierta mala reputación . De hecho, en algunos informes de Estados Unidos aparece mencionada entre los electrodomésticos con mayor potencial de peligro.

En principio, el mecanismo de estos aparatos incluye sistemas de apagado automático mediante temporizador , lo que debería evitar que algo se queme. Sin embargo, la acumulación de migas o restos de suciedad puede llegar a generar pequeñas llamas .

El pequeño electrodoméstico que se debe desconectar cuando no está en uso.

Por eso resulta fundamental desenchufarlos una vez finalizado su uso. En el caso de la tostadora, funciona mediante resistencias eléctricas que alcanzan temperaturas elevadas para lograr el dorado del pan.

Mientras está en funcionamiento, las resistencias alcanzan temperaturas muy elevadas y, aunque están diseñadas para tolerarlas, cualquier falla técnica o la presencia de restos acumulados puede incrementar la posibilidad de un cortocircuito e incluso, en situaciones poco frecuentes, provocar un incendio.

El pan quemado genera migas que pueden ayudar a generar un cortocircuito en el aparato.

Dado que este electrodoméstico suele retener migas y pequeños fragmentos de pan, no es raro que en algún momento se perciban olores a quemado.

Su funcionamiento y sus peligros

Si no se eliminan esas migas con frecuencia, existe la posibilidad de que la tostadora se incendie debido a las altas temperaturas que alcanza. Además, como estos aparatos suelen permanecer conectados a la corriente, pueden sufrir un sobrecalentamiento si se activan de forma accidental o si se produce alguna falla en su sistema eléctrico.

Los restos de pan y otros alimentos tienden a acumularse en la bandeja recolectora o dentro del propio dispositivo. Si el electrodoméstico vuelve a utilizarse sin una limpieza previa, esos residuos pueden llegar a encenderse.

Las migas y otros restos de comida pueden acumularse en la bandeja de migas o en el interior del aparato.

Una avería en los elementos eléctricos del tostador, como el cable de alimentación o el interruptor, puede generar un cortocircuito y derivar, en consecuencia, en un incendio.

Recomendaciones básicas para evitar incidentes

Para minimizar estos riesgos, se aconseja desenchufarlo inmediatamente después de su uso, lo que ayuda a disminuir las chances de sobrecalentamiento o de una falla eléctrica accidental.

Para evitar todos estos riesgos se recomienda desconectarlo justo después de usarlo.

También es fundamental retirar con frecuencia las migas acumuladas, ya que esto reduce la posibilidad de ignición. Asimismo, conviene inspeccionar que los cables no presenten desgaste ni daños, y mantener el aparato alejado de materiales inflamables como papel, telas o cortinas.