El grupo de actores viral que reversiona cámaras ocultas de "Videomatch"

Martín contaba con experiencia en la creación de contenido y utilizó todo su conocimiento para asegurar que el proyecto no solo obtuviera vistas, sino que también lograra que las marcas les pagaran por colaborar con ellos. Y así sucedió: los tres primeros videos de cámaras ocultas alcanzaron millones de reproducciones.

Mientras realizaban improvisaciones en el subte, también trabajaban en su propia obra teatral. Fue entonces cuando alguien cercano les dio un consejo que les permitió comprender la dirección que debían seguir. “En las redes la están pegando, vayan por ahí. Son los improvisadores más vistos de todo Latinoamérica”, les dijo Gonzalo Rodolico, uno de sus profesores.

Actualmente, la presentación más reciente de Improbichos se llevará a cabo el viernes 29 de noviembre en El Piso Teatro (Hidalgo 878) a las 23 horas. La obra, que dura una hora, está compuesta por escenas completamente improvisadas. Las entradas están disponibles a través de Alternativa Teatral.

Cómo nacen las ideas de Improbichos

Dentro del subte, el grupo de jóvenes realiza tres modalidades distintas de improvisación, cada una comenzando con un estímulo diferente. En ocasiones, irrumpen en medio del trayecto con un grito de “¿alguien tiene una tostadora?”. Otras, se preguntan: “¿Me regalás tu sombrero?”. Y también actúan del “espía celular”.

Los Improbichos sorprenden a los pasajeros con sus escenas alocadas que graban con sus cámaras ocultas.

Estas propuestas están completamente distantes de la intención de ridiculizar a alguien. “Nosotros decidimos hacer este proyecto para hacer humor sano”, afirmaron. “Queremos que la gente que vea el video en las redes pueda tener un buen día. Y si las personas nos ven improvisando en el vagón, que tengan una linda anécdota para llevarse a su casa”, indicó Macarena.

“Las cámaras ocultas vienen de un lugar negativo. Buscamos salir del VideoMatch. En esa época todos nos reíamos porque era el entretenimiento principal de la tele y hay muchas cosas buenas que se pueden rescatar”, señalaron los actores respecto al ciclo que conducía Marcelo Tinelli.

Por tal motivo, optaron por trasladar ese estilo a plataformas como TikTok e Instagram. “Lo reversionamos para hacerlo más amigable y apto para todo el público. Lo más lindo es sacar lo genuino de la gente, no molestar ni burlarse de nadie y que seamos nosotros los que hacemos el ridículo”.

En esa misma dirección, los Improbichos destacaron que uno de los fundamentos clave de su iniciativa es “hacer reír sin que ninguna persona se sienta mal”. “Hoy en las redes también se usa mucho asustar a alguien. Pero eso solo le causa gracia al que lo ve, y al que filma”, dijeron.

La reacción de los pasajeros del subte a Improbichos

Al subir al tren, los intérpretes solo cuentan con una certeza: la improvisación que han planeado para esa jornada. Todo lo demás es incierto, ya que no saben cómo responderán los pasajeros del transporte público, quienes en su mayoría regresan agotados o fastidiados por la monotonía diaria.

Más allá de las millones de reproducciones, los Improbichos aseguran que nada se compara con el aplauso del público.

“Estamos acostumbrados a tener público porque hacemos teatro. Pero lo que te provoca una cámara oculta en un subte es estresante. No tenés el control de la situación”, detallaron. Más allá de estos nervios previos, la pasión por su faceta artística puede más. “En el cerebro pasa el miedo, el estrés, la adrenalina y la dopamina. Cuando gritamos la primera frase, como ‘¿alguien tiene un ventilador?’, nos da un éxtasis que ya no queremos dejar de hacerlo”, aseguraron.

En cuanto a las respuestas del público, los jóvenes comentaron que han recibido una variedad de reacciones. “Hay gente que ya nos reconoce pero no nos dicen nada para que el video salga bien. Otros no quieren saber nada con que los filmemos. También hay personas muy copadas que se matan de la risa, o se encuentran en los videos que subimos a las redes y nos dicen que nunca se dieron cuenta de que estábamos actuando”, explicaron.

Las paradas del subte suelen estar llenas de desorden y bullicio. Por eso, los jóvenes mencionaron que antes de grabar se enfrentan a situaciones como gritos o disputas. "Nosotros formamos parte de las miles de interacciones que ocurren constantemente. Algunos observan que estamos juntos, pero luego nos dispersamos, y probablemente piensan que somos ladrones. Lo que hacemos puede resultar un tanto extraño", explicaron entre risas, aludiendo a los prejuicios que podrían surgir.

A pesar de esos contratiempos, los cuatro jóvenes se esfuerzan al máximo para crear contenido de calidad para sus plataformas digitales. “Es muy gracioso cuando terminamos una escena y alguien se nos pone a hablar para preguntar si es real lo que pasó. Nos da ganas de matarnos de la risa, pero no podemos decir nada y simplemente seguimos sosteniendo el papel hasta el final”, indicaron sobre su habilidad para improvisar.

La viralización y el interés de las marcas

Entre las dudas más comunes de quienes inician en las redes sociales están: cómo lograr millones de visualizaciones y qué debo hacer para recibir pagos por mis contenidos. Los chicos de Improbichos supieron desde el comienzo lo que querían y pusieron todo su esfuerzo en sus ideas para alcanzar su meta: ganar visibilidad y atraer la atención de las marcas.

“A nosotros no se nos hicieron virales los videos. Nosotros los hicimos virales”, recalcó Martín. “Sabíamos lo que estábamos haciendo y cuál era la estructura para que eso pasara. Los primeros videos superaron los millones de visualizaciones. Así que no fue casualidad”, explicaron por el furor instantáneo que tuvieron en TikTok.

Los actores de Improbichos también hacen desafíos en el subte e interactúan con los pasajeros.

Con el éxito repentino de sus videos, finalmente recibieron el interés que buscaban. “Hoy en día no estamos yendo a buscar a las marcas, sino que ellos están viniendo a nosotros y eso está buenísimo”, dijo Florencia. “Las empresas no solo quieren vender, sino también posicionarse en nuevos nichos como TikTok y comunicar”, sumó Martín.

No obstante, señalaron que su intención no es centrarse únicamente en la creación de contenido promocional. “Se pierde la reacción genuina”, indicaron. “Tomamos la decisión de no quedarnos solo con las marcas. Es hermoso ver las millones de reproducciones, pero nos gusta tener el feedback de la gente y el aplauso real. Eso lo encontramos haciendo eventos o cuando nos contratan para fiestas”, detallaron.

“En un punto esto lo seguimos haciendo ‘por amor al arte’ porque todos los ingresos los volcamos al proyecto. Invertimos en los viáticos, en editores o community managers”, destacó Federico respecto a la parte financiera del grupo. Sobre el futuro de Improbichos, apuntan a continuar innovando con sus improvisaciones: “El subte es la temporada 1. Salir del subte es la 2″.