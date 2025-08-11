El truco simple para dejar de roncar en solo tres noches, según un especialista

El truco de un experto en sueño con el que podrías dejar de roncar en tan sólo tres noches.

Dormir bien es clave para mantener una buena salud y sentirnos bien. No obstante, en ocasiones aparecen molestias que pueden alterar la calidad del sueño , como sucede al roncar. Algunas personas, por razones fisiológicas , roncan de manera natural sin poder evitarlo.

Este hábito puede resultar muy incómodo, sobre todo cuando perturba el descanso de la pareja o del propio individuo, y en ciertas situaciones, podría derivar en complicaciones médicas más graves.

Los problemas vinculados al ronquido van desde los habituales conflictos con la pareja , causada por la sensibilidad al ruido que dificulta el sueño, hasta afecciones más serias como trastornos cardiovasculares , metabólicos o alergias al polen que impactan negativamente en nuestro desempeño diario.

Las causas detrás de los ronquidos son variadas y de distinta índole. En la mayoría de los casos con ronquidos intensos, el origen está en dificultades respiratorias o en la congestión nasal . Además, factores como la edad , la postura al dormir o la obstrucción de los senos paranasales también pueden influir.

Finalmente, existen personas cuya estructura anatómica predispone al ronquido; por ejemplo, un paladar blando alargado o amígdalas grandes pueden generar un estrechamiento alrededor de la nariz que dificulta el flujo de aire.

La solución al problema de roncar: un método infalible

Martin Seeley, especialista en trastornos del sueño, ha presentado un ejercicio muy fácil de realizar, que dura apenas 30 segundos y puede ayudar a eliminar los ronquidos. Según su explicación, esta práctica sencilla fortalece la lengua, que él identifica como el factor principal detrás de los ronquidos fuertes.

“Los ejercicios orofaríngeos simples, que consisten básicamente en ejercitar la boca y la garganta, pueden fortalecer los músculos de las vías respiratorias y reducir los ronquidos”, explica el especialista. La técnica propone desplazar la lengua de un extremo al otro, realizando este movimiento diez veces mientras se mantiene la boca cerrada.

Consiste en un ejercicio sencillo de 30 segundos que puede cambiar tu rutina de sueño para siempre.

El especialista subraya la importancia de mantener la constancia y la paciencia para observar cambios. Lo esencial, según su recomendación, es comprometerse con la rutina y repetirla de manera constante. Algunos individuos han logrado notar mejoras en apenas tres días.

Otros consejos para dejar de roncar

El médico Karan Rajan compartió en su perfil de TikTok una serie de consejos para combatir el ronquido, un video que superó los 5 millones de reproducciones. Entre las sugerencias, recomendó ejercicios para fortalecer la zona paranasal, incluyendo movimientos específicos de la lengua.

El método consiste en mover la lengua de un lado a otro durante diez veces con la boca cerrada.

Entre sus indicaciones se encontraban: sacar la lengua y sostenerla por cinco segundos, presionarla contra una cuchara, colocar los dedos sobre las mejillas mientras se mueve la lengua de un lado a otro ejerciendo presión contra los dedos, y empujar la lengua contra los dientes mientras se simula tragar, permitiendo que luego la lengua se relaje hacia atrás.

Aunque estas prácticas favorecen la movilidad paranasal y pueden ayudar a aliviar la rigidez en esa área, reduciendo la obstrucción, no garantizan resultados para todos. Según el doctor, ciertos individuos, debido a su estructura nasal y sistema respiratorio, podrían requerir intervención quirúrgica.

Los seguidores acogieron estas recomendaciones como una herramienta útil para abordar con mayor confianza y efectividad las dificultades relacionadas con el ronquido. Así, lograron entender mejor sus orígenes y adoptar hábitos que contribuyan a prevenirlo.