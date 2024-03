Estudia odontología y expuso sus cambios al lavarse los dientes al iniciar su carrera

Dejar de morder objetos sólidos, como lápices o uñas, también resultó ser fundamental para el joven. Según señaló, este hábito, frecuente en momentos de estrés, puede ejercer presión excesiva sobre los dientes, lo que podría ocasionar fracturas o desgastes.

"¿Por qué se forma el sarro, si los dientes se lavan todos los días?", le consultó un usuario.

Por último, Carlos modificó la cantidad de pasta dental que emplea. Se percató de que una marca en el envase indica la cantidad adecuada, aproximadamente un tercio de lo que solía usar. Este ajuste, aunque sutil, ejemplifica cómo la educación en odontología fomenta una evaluación reflexiva de las prácticas de higiene bucal.

Los comentarios en redes tras el video del estudiante de odontología

El video ha alcanzado una cifra superior al millón de visualizaciones y cuenta con más de 87,000 "me gusta". Además, los usuarios han dejado cientos de comentarios en la publicación: “Me hubiese gustado que un dentista me hubiese dicho que no tenia que cepillarme fuerte, pero ahora es tarde”, “Yo quiero saber el por qué se forma el sarro, si los dientes se lavan todos los días”, “Quiero un novio dentista” y “Viendo el video mientras me muerdo las uñas” son algunos de los mensajes.