Festejar sin sobrecargar: el desafío de las primeras fiestas con bebés

Las fiestas de fin de año suelen llegar envueltas en luces, reencuentros y expectativas. Pero cuando hay un bebé en la familia , ese clima festivo puede convivir con algo menos visible: el cansancio acumulado de los adultos, la exigencia de “llegar a todo” y la tensión de entornos llenos de ruidos, gente y estímulos que los más pequeños aún no pueden procesar.

Sociedad. Una campaña para Navidad: doná los adornos que ya no uses y llevá las Fiesta a otras familias

Las recetas de la abuela. Tarta de mantecol: el mejor postre para estas fiestas, rápido, simple y sin horno

“Los bebés no entienden de calendarios ni tradiciones. Entienden de sensaciones, de seguridad y de presencia emocional. Y cuando el mundo exterior se acelera, su sistema nervioso —aún inmaduro— se ve obligado a adaptarse a un ritmo que no eligió”, afirma Krochk.

Por eso, el verdadero desafío de las primeras fiestas no es organizar la mesa familiar sino proteger el bienestar del bebé sin que eso implique que los adultos sacrifiquen el propio. Las fiestas deberían ser encuentros, no pruebas de resistencia.

Las fiestas no deberían convertirse en un examen sobre la capacidad de maternar o paternar. Deberían ser un espacio donde el bebé encuentre amor, presencia y un entorno a su medida.

Respeto por su ritmo. No importa la hora del brindis si el bebé necesita dormir. La función de los adultos es leer ese ritmo y acomodar la celebración a lo que el niño puede sostener, no al revés.

Espacios seguros. Preparar un rincón tranquilo donde pueda descansar, alimentarse y desconectarse del bullicio es una forma concreta de cuidado.

Y los adultos, ¿qué necesitan? Acá aparece el punto clave: el bienestar familiar no se construye desde el sacrificio, sino desde la coherencia. Un adulto agotado, tenso tratando de cumplir con todas las expectativas difícilmente pueda acompañar con calma a un bebé.

No se trata de “hacer todo perfecto”, sino de elegir lo que es posible sin culpa, sosteniendo lo esencial: el vínculo. No se trata de “hacer todo perfecto”, sino de elegir lo que es posible sin culpa, sosteniendo lo esencial: el vínculo.

Celebrar, sí. Sobrecargar, no.

Las fiestas no deberían convertirse en un examen sobre la capacidad de maternar o paternar. Deberían ser un espacio donde el bebé encuentre amor, presencia y un entorno a su medida.

Y donde los adultos puedan correrse del mandato del “tengo que estar en todas” para preguntarse algo más profundo:

¿Qué necesita hoy mi bebé? ¿Y qué necesito yo para acompañarlo bien?

Cuidar ese equilibrio es, quizás, el mejor regalo que una familia puede hacerse para cerrar el año.

LAURA KROCHIK

La licenciada Laura Krochik es consultora en crianza y vínculos, especialista en lactancia y adolescencia, y presidenta de la Asociación Civil Argentina de Puericultura (ACADP), institución que fundó para profesionalizar el acompañamiento a las familias.