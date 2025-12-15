lunes 15 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de diciembre de 2025 - 08:36
Sociedad.

Festejar sin sobrecargar: el desafío de las primeras fiestas con bebés

Laura Krochik, especialista en crianza y vínculos, brinda consejos sobre cómo organizar las fiestas y proteger el bienestar de los más pequeños.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Fiestas_Laura Krochik_a
LAURA KROCHIK
Fiestas_Laura Krochik

Las fiestas de fin de año suelen llegar envueltas en luces, reencuentros y expectativas. Pero cuando hay un bebé en la familia, ese clima festivo puede convivir con algo menos visible: el cansancio acumulado de los adultos, la exigencia de “llegar a todo” y la tensión de entornos llenos de ruidos, gente y estímulos que los más pequeños aún no pueden procesar.

Lee además
Tarta de mantecol: el mejor postre para estas fiestas, rápido, simple y sin horno
Las recetas de la abuela.

Tarta de mantecol: el mejor postre para estas fiestas, rápido, simple y sin horno
Una campaña para Navidad: doná los adornos que ya no uses y llevá las Fiesta a otras familias
Sociedad.

Una campaña para Navidad: doná los adornos que ya no uses y llevá las Fiesta a otras familias

“Los bebés no entienden de calendarios ni tradiciones. Entienden de sensaciones, de seguridad y de presencia emocional. Y cuando el mundo exterior se acelera, su sistema nervioso —aún inmaduro— se ve obligado a adaptarse a un ritmo que no eligió”, afirma Krochk.

Por eso, el verdadero desafío de las primeras fiestas no es organizar la mesa familiar sino proteger el bienestar del bebé sin que eso implique que los adultos sacrifiquen el propio. Las fiestas deberían ser encuentros, no pruebas de resistencia.

Fiestas_Laura Krochik
Las fiestas no deber&iacute;an convertirse en un examen sobre la capacidad de maternar o paternar. Deber&iacute;an ser un espacio donde el beb&eacute; encuentre amor, presencia y un entorno a su medida.

Las fiestas no deberían convertirse en un examen sobre la capacidad de maternar o paternar. Deberían ser un espacio donde el bebé encuentre amor, presencia y un entorno a su medida.

La especialista brinda consejos para proteger el bienestar de los más pequeños en las fiestas

  • Pocos estímulos y muchas certezas. Los bebés pequeños se desregulan fácilmente con ruidos, luces y múltiples brazos desconocidos. Elegir momentos tranquilos, sostener rutinas básicas y priorizar el contacto con sus figuras de apego hace toda la diferencia.

  • Respeto por su ritmo. No importa la hora del brindis si el bebé necesita dormir. La función de los adultos es leer ese ritmo y acomodar la celebración a lo que el niño puede sostener, no al revés.

  • Espacios seguros. Preparar un rincón tranquilo donde pueda descansar, alimentarse y desconectarse del bullicio es una forma concreta de cuidado.

Y los adultos, ¿qué necesitan? Acá aparece el punto clave: el bienestar familiar no se construye desde el sacrificio, sino desde la coherencia. Un adulto agotado, tenso tratando de cumplir con todas las expectativas difícilmente pueda acompañar con calma a un bebé.

No se trata de “hacer todo perfecto”, sino de elegir lo que es posible sin culpa, sosteniendo lo esencial: el vínculo. No se trata de “hacer todo perfecto”, sino de elegir lo que es posible sin culpa, sosteniendo lo esencial: el vínculo.

Celebrar, sí. Sobrecargar, no.

Las fiestas no deberían convertirse en un examen sobre la capacidad de maternar o paternar. Deberían ser un espacio donde el bebé encuentre amor, presencia y un entorno a su medida.

Y donde los adultos puedan correrse del mandato del “tengo que estar en todas” para preguntarse algo más profundo:

¿Qué necesita hoy mi bebé? ¿Y qué necesito yo para acompañarlo bien?

Cuidar ese equilibrio es, quizás, el mejor regalo que una familia puede hacerse para cerrar el año.

LAURA KROCHIK

La licenciada Laura Krochik es consultora en crianza y vínculos, especialista en lactancia y adolescencia, y presidenta de la Asociación Civil Argentina de Puericultura (ACADP), institución que fundó para profesionalizar el acompañamiento a las familias.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tarta de mantecol: el mejor postre para estas fiestas, rápido, simple y sin horno

Una campaña para Navidad: doná los adornos que ya no uses y llevá las Fiesta a otras familias

Una receta ideal para el fin de año: Mousse de ponche navideño

Comer menos antes de las fiestas no funciona: una nutricionista explica el porqué

Cómo hacer el mejor Vitel Toné: pasos fáciles y el secreto de las recetas de la abuela

Lo que se lee ahora
La nueva receta para hacer un pionono rápido y fácil en Navidad
Paso a Paso.

La nueva receta para hacer un pionono rápido y fácil en Navidad

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Operativo de atención oftalmológica.
Salud.

Operativo de atención oftalmológica gratuita: cronograma completo y servicios disponibles

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy
Tiempo.

A qué hora está pronosticada la lluvia este lunes en Jujuy

Terrible hecho en Alto Comedero. video
Crimen.

Este lunes le realizarán la autopsia al adolescente de 15 años que fue asesinado en Alto Comedero

El Gobierno definió cómo serán los asuetos de Nochebuena y Fin de Año para estatales
Atención.

El Gobierno definió cómo serán los asuetos de Nochebuena y Fin de Año para estatales

Se paga el aguinaldo en Jujuy.
Atención.

Empezó el pago del aguinaldo en Jujuy: el cronograma completo para estatales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel