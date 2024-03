Joven difundió un truco para usar menos tiempo el celular: "Buena estrategia"

“Me pareció todo un embole, tanto que sentía la necesidad de ponerle color de nuevo, necesitaba hasta apagarlo para ver a mi alrededor un poco de color”, compartió Santino en el video. Esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre su uso de las redes sociales y cómo estas no siempre le proporcionaban la dosis de dopamina que buscaba.

El truco le permitió a Santino bajar el uso del celular

Tras llevar a cabo este ensayo, Santino consiguió disminuir de manera considerable el tiempo que dedicaba al uso del teléfono móvil, algo que él percibe como un cambio beneficioso en su rutina diaria.

El vídeo logró superar las 6 millones de reproducciones en TikTok.“Ya llevo 3 horas viendo TikTok en blanco y negro jaja”, “Yo tengo días en que me parece todo aburridísimo, no me hace falta el blanco y negro”, “En algunos teléfonos existe la función para que después de cierta hora la pantalla se ponga en blanco y negro para que te vayas a dormir”, “No llegué a terminar el video que ya lo quiero poner en blanco y negro”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios de la red social.