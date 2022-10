Cómo reaccionan los jóvenes cuando se les restringe el uso del celular. 

El análisis, liderado por el profesor Bernardo Gómez, tenía el objetivo de conocer las reacciones de las personas cuando no tienen acceso a la información, por ejemplo, de las redes sociales, que es, en la mayoría de las ocasiones, la única manera por la que se relacionan con el exterior.

Previo a la semana sin celular, se conoció que los jóvenes que participaron en el experimento usan su teléfono poco más de cinco horas diarias y que las redes sociales que más visitan son Whatsapp, Instagram y TikTok.

Cuando se los quitaron las reacciones de las personas analizadas fueron variadas ya que mientras que algunos aseveraron que sintieron ansiedad por no llevar el dispositivo, otros expresaron que tuvieron una sensación de liberación.

Reacciones La Universidad de Málaga en España reveló un estudio para entender qué pasa en la mente de los jóvenes cuando se quedan una semana sin su teléfono celular. Twitter

El resultado general es que la desconexión impacta de forma clara en su salud mental causándoles“ansiedad, inseguridad e incluso dependencia”, aunque, para algunos, supuso una cierta liberación prescindir del dispositivo, según un estudio pionero en el que participaron voluntarios de entre 15 y 24 años que estudian en la Universidad de Málaga (UMA) y el colegio Platero de la capital.

Durante la semana del experimento, que fue cuando les regresaron los teléfonos, los tiempos de uso regresaron a las cinco horas diarias; sin embargo, muchos de los voluntarios reconocieron que los celulares provocan que pasen menos tiempo con sus familiares. “Cuando estoy en mi casa, después de cenar, me voy a mi cuarto a ver TikTok y al no tener móvil he hecho más vida en familia”, mencionó un joven.

El experimento continuará durante el 2023, periodo en el que se preguntará a cerca de 9.000 jóvenes cómo es que creen en la información que reciben y qué factores hacen que la compartan.

El estudio también buscaba analizar las fuentes que los jóvenes utilizan para informarse y qué percepción tiene de los medios tradicionales como la televisión, la radio y el periódico.

Pedro Farías, uno de los investigadores que diseñaron el experimento comentó que “nos movió arrancar la investigación una fuerte preocupación: los datos nos dicen que los jóvenes acuden a fuentes oscuras para informarse, a actores ajenos a la profesión periodística, la sociedad del futuro se contenta con esa banalización del contenido”.

Beneficios de no estar conectado

La Universidad de Maryland (EE. UU.) llevó a cabo una investigación con un grupo de estudiantes que se prestó a desconectar sus teléfonos. Se disparó el tiempo que dedicaban a sus amigos y familias, hacían más ejercicio e incluso cocinaban y comían platos más saludables.

Se comprobó que la luz azul de las pantallas reduce la producción de melatonina, una hormona que nos ayuda a conciliar el sueño. Antes de acostarte deberías evitar los videojuegos de acción o la lectura de noticias desagradables o polémicas en el móvil. Aumentarán tus niveles de adrenalina, una hormona que pone en alerta a tu organismo y puede llevarte al insomnio.

Los traumatólogos y fisioterapeutas hablan ya del síndrome del cuello roto, una dolencia muscular cada vez más frecuente entre los jóvenes ocasionada por las malas posturas propias de un uso compulsivo de los Smartphones.

Una de las peores afectaciones del uso continuo del celular es que crea adicción y hasta podemos perder la noción del tiempo mientras navegamos en internet o hablamos con alguien. Lo recomendable para tener un descanso adecuado es dejar el celular algunos 20 minutos antes de irte a la cama para poder conciliar el sueño más fácil y rápido.