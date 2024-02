La Asociación de Síndrome de Down le exigió disculpas a Javier Milei

La Asociación Síndrome Down de la República Argentina (ASDRA) ha emitido un comunicado enérgico rechazando la conducta discriminatoria del presidente Javier Milei hacia las personas con síndrome de Down en redes sociales. Este repudio surge luego de que Milei diera "Me gusta" a una publicación que se burlaba del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, retratándolo con características asociadas al síndrome de Down.