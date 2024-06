La divertida publicación de un joven daltónico: "hace un año lo uso creyendo que es azul"

El vídeo obtuvo más de 200.000 reproducciones, superó los 6.400 'me gusta' y provocó risas entre sus seguidores. “Señores, hace un año me compré un boli, habré escrito 300 folios fácilmente con este rotulador”, expresó el joven español al iniciar su video.

Lo que él no sospechaba es que el bolígrafo que pensaba que era azul en realidad era violeta. La sorpresa llegó cuando su colega de trabajo, cómplice de la situación, le pidió prestado el “rotulador lila”. “¿Cómo que lila? ¡Si es azul!” , le contestó sorprendido. Fue entonces cuando se dio cuenta de su error con el color.

El joven, cuya percepción de los colores es alterada por su daltonismo, relató de manera jocosa cómo estaba seguro de que el marcador era de color azul. “Hace un año lo uso creyendo que es azul”, confesó en su video.

Tras los diversos comentarios de sus seguidores escribió: “No sufras, por mi al menos, me hace mucha gracia cuando me pasa algo de esto. Por si hay duda, conduciendo no pasa, yo por lo menos lo veo todo bien”.

La situación del joven recibió comentarios en redes

El contenido audiovisual alcanzó más de 200,000 visualizaciones y recibió más de 6,000 me gusta. “Yo pensé que era azul”, “Morado diría yo más que lila”, “Pues te ha durado bastante. Mira el lado positivo”, “Claro que es azul, te lo digo yo que también soy daltónico”, “Cómo te entiendo, mi marido confunde muchos colores; ese es uno de los que confunde con el azul también. Por cierto, alguna vez hemos discutido por los colores de la ropa”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.

