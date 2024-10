La increíble broma a un delibery que provocó debate en redes sociales

El TikTok publicado por la usuaria @ussseer0307160408 ha alcanzado más de 5 millones de visualizaciones y 706 mil "me gusta", generando tanto comentarios positivos como negativos .

El repartidor llamó a la puerta y fue recibido por un muñeco de Mickey Mouse que sostenía una de las chicas, quien lo saludó con una voz alterada . Sin embargo, eso no fue todo. En cuestión de segundos, dos mujeres con bolsas amarillas en la cabeza aparecieron, saltando de forma ridícula mientras le informaban al hombre que le llevarían la propina .

La situación se tornó aún más ridícula cuando otra chica, envuelta en una mantita y fingiendo ser un perro , le dio dinero al repartidor. No obstante, como la cantidad no era suficiente, otra de las jóvenes “castigó” a este “perro” con un cinturón , demandando que aumentara la propina para el repartidor. Estos momentos ocurrían mientras las protagonistas del "sketch" intentaban, aunque sin mucho éxito, reprimir la risa .

El propio repartidor involucrado se tomó la situación con humor y comentó en el video viral.

Reacciones en TikTok

A ciertos usuarios les resultó una situación graciosa y expresaron comentarios como: “Me lo vi entero para no dejar solo al repartidor”, “La normalidad con la que se lo tomó el repartidor jaja” “Soy el delivery y me alegran el día”.

No obstante, no todos tenían la misma percepción del humor. Varios usuarios condenaron la broma por incomodar a alguien que solo estaba cumpliendo con su labor. “¿Tenía que dar risa?”, se cuestionaba un usuario, mientras que otro comentó:“Algunos se lo pueden tomar con humor, pero realmente no veo la necesidad de molestar a la gente que está trabajando”.

Apareció la víctima de la broma

Lo más sorprendente del video fue la intervención del propio repartidor en los comentarios. El trabajador, conocido como @hugo.fuentes, no vaciló en participar en el hilo viral y escribió: “Soy yo jaja”, lo que provocó aún más reacciones. La usuaria que publicó el TikTok le respondió entre risas: “Te pedimos perdón”. A pesar de la broma, el repartidor pareció tomar la situación de manera humorística.