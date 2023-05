La invitaron a estudiar, pensó que la estaban "chamuyando" y envió requisitos

"Estaba hablando con una compañera de cátedra de Introducción al Derecho y le dije de estudiar juntos. La mina flasheo chamuyo y me mandó su lista de requisitos. Perdón por la puteada, pero nadie insulta a mi perrita hermosa (Athena)", agregó Nazareno.

En el mismo tweet, el usuario viral compartió las capturas de pantalla de las conversaciones con la chica en cuestión, donde se pueden observar detalladamente los requisitos que ella estableció.

La insólita respuesta se volvió viral en Twitter

"Si tenés ganas, nos podríamos juntar a en la bibloteca, baxar o en el McDonalds. Me es más sencillo repasar haciéndolo tipo ping-pong", le había mandado el estudiante, a lo que su compañera respondió: "Ay, no, perdón, pero no".

image.png

No quedando en eso, la estudiante universitaria procedió a explicarle a Nazareno las razones detrás de su negativa: "Para que yo salga con alguien, tengo como un estándar". Automáticamente, la chica pasó a dejarle la lista con cada uno de los requisitos que busca a la hora de "salir" con alguien.

Dentro de los múltiples criterios establecidos por la joven, se encontraban los siguientes: "Que gane más de 100 mil por mes, que crea en Dios, que sea lindo".

A pesar de que los requisitos resultaron excesivamente exigentes, el que generó mayor molestia al autor del tuit fue uno en específico. "Que tenga mascota", escribió, y le agregó al lado: "Tenés, pero no es de raza, así que no cuenta".

De la misma manera que el resto de usuarios en Twitter, Nazareno experimentó una indignación total al leer ese comentario sobre su mascota. No obstante, al principio creyó que se trataba de una burla, por lo que decidió otorgarle el beneficio de la incertidumbre.

"¿Es en serio", consultó él, a lo que su compañera contestó, sin dudar: "Sí, ¿de qué te reís?". Ante su contestación, el joven viral se enojó aún más, y le dijo de todo.

"Te dije de ir a estudiar. No le gustas a todo el mundo. Andate a la recon... de tu hermana, nadie habla mal de Athena. No será de raza, pero no es una perra creída como vos. Bajate del poni", expresó, completamente indignado, Nazareno.