Un perro se hizo viral por acompañar a su dueña a estudiar

Por ejemplo, cuando se tiene que realizar un trabajo universitario y se pasan largas horas frente a la pantalla de la laptop, sin tener tiempo para nada más que avanzar todo lo posible y terminar las responsabilidades lo antes posible. En esos momentos, nuestra mascota fiel sigue a nuestro lado, brindándonos apoyo incondicional.

En un breve video de tan solo 18 segundos de duración, se puede apreciar a la encantadora mascota dando su pata a su dueña mientras ella trabaja en su computadora, avanzando en sus tareas y responsabilidades.

“Para mi Peludo, ya que siempre me acompaña hasta la madrugada haciendo mis trabajos de la U, a pesar de tener sueñito”, es el tierno mensaje que puede leerse en las agradables imágenes, generando una infinidad de reacciones de otros usuarios que quedaron maravillados con lo que vieron.

Una ternura viral

image.png

El video fue publicado en las redes sociales y se viralizó rápidamente. Los amantes de los perros no tardaron en aparecer para dejar todo tipo de mensajes, expresando su emoción al ver la fidelidad de la pequeña mascota que no abandona nunca a su dueña, incluso en las altas horas de la noche mientras trabaja en sus responsabilidades.

“Yo lo nombré en mi dedicatoria de tesis”, “el mío me acompañó en todo mi doctorado. Él ahora es el Dogtor Osito Paddington”, “like los que nombramos a nuestros perrihijos en la dedicatoria de tesis, mis bebés no me dejaban sola en las madrugadas”, “yo lo tendré que dejar con mi familia cuando me vaya a la U, ¿quién me haré compañía?”, “habrá que comprarle su toga y birrete cuando lo logren”, “ellos son lo mejor, igual el mío me acompaña mientras trabajo”, son solo algunos de los comentarios recibidos por la cuenta de @fatimavc07 en TikTok.

En tan solo 72 horas de haberse publicado, el video está dando vueltas por todas las redes sociales, y las cifras ya ha alcanzó las 100 mil reproducciones. Hasta el cierre de esta nota, las imágenes ya llegaban los 128.4 mil reproducciones y aumentando.