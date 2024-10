La particular idea para los invitados solteros de un casamiento que es tendencia en redes

“Yo nunca había visto algo así y quiero que me digan qué harían ustedes al respecto”, inicia en su relato @emilianacarvallo, y sigue: “Me invitaron a un matrimonio y me llegó un formulario. Primero me piden que ponga mi licor favorito. Pero lo que más me mata es esto: tengo que decir si estoy soltera o no, dar mi usuario de Instagram porque va a haber un catálogo de solteros y, además, subir una foto y una breve descripción mía. ¿Qué hago? No sé si llenarlo o no, en verdad me da vergüenza”.