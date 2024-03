Un futbolista le pidió casamiento a su novio en el estadio de su club: los detalles.

“Próximamente marido y marido”, escribió Cavallo en la publicacion de Instagram, junto a algunas fotos de la propuesta.

“Me has proporcionado un espacio seguro en el fútbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida de forma auténtica. Fue correcto compartir este momento especial en el campo, donde empezó todo”, agregó el futbolista.

El jugador de 24 años agradeció en la misma publicación el “apoyo infinito” que el club le brindó desde que decidió hacer pública su orientación sexual y así convertirse en uno de los pocos jugadores en actividad que comunicó que es gay.

Josh Cavallo y su historia de vida

En octubre de 2021, el jugador dijo sentirse “liberado” luego de confesar su homosexualidad a través de un vídeo que fue aplaudido y apoyado por compañeros y estrellas del deporte.

En una entrevista con el sitio Attitude, el nacido en Australia afirmó que busca ser un referente para las futuras generaciones: “Mi objetivo principal es ser una voz que se escuche alta y clara para que todo el mundo sea aceptado. Esto recién es el comienzo de mi lucha”.

Desde que Cavallo diera el paso hace tres años, otros dos jugadores profesionales en activo decidieron comunicar su orientación sexual: el inglés Jake Daniels, quien milita en el Bradford de la liga del Norte de Inglaterra, y en febrero de 2023 el checo Jakub Jankto, jugador del Cagliari de la Serie A italiana.

Previamente Thomas Hitzlsperger, ex jugador alemán del Aston Villa, Stuttgart, Lazio, West Ham, Wolfsburgo y Everton, fue el futbolista más prominente en reconocer su homosexualidad pero lo hizo un año después de su retirada en 2013.

El primer futbolista profesional en contar que era homosexual mientras estaba en activo fue el británico Justin Fashanu, en 1990, y su trágica historia fue replicada en todo el mundo ya que nunca fue aceptado en los estadios y se suicidó en 1998.

En los últimos años fueron varios los atletas que decidieron “salir del closet”. Entre ellos, el caso más resonante fue el de Tom Daley, el joven clavadista estadounidense que consiguió la medalla de oro en el trampolín de diez metros de saltos sincronizados en Tokio 2020.