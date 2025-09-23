martes 23 de septiembre de 2025

23 de septiembre de 2025 - 07:56
Redes sociales.

La reacción de una perra al ver la película "Marley y yo" que es furor en TikTok

Un internauta publicó el instante en que quiso darle cariño a su perra y se encontró con una reacción totalmente sorprendente.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
La reacción de una perra al ver la película Marley y yo que es furor en TikTok.

La reacción de una perra al ver la película "Marley y yo" que es furor en TikTok.

Un clip que se volvió viral en TikTok, protagonizado por una perra y su dueño durante una escena conmovedora de la película Marley y yo, logró superar el millón de reproducciones y acumular alrededor de 190.000 “me gusta”. El video, compartido por el perfil @el.locura66, se difundió rápidamente debido a la respuesta sorprendente del animal.

En la grabación, se ve al usuario sentado en un sillón, narrando una de las secuencias más emotivas del film. “Yo estaba conmovido viendo esta escena... La verdad que muy triste”, comentó mientras disfrutaba del instante junto a su perra, a quien llamó “Cata” con ternura: “La miro a mi pichichi, le digo ‘Cata’”.

La insólita reacción de una perra durante la película.

La reacción de la perra que sorprendió al dueño y a usuarios en TikTok

La atmósfera, cargada de sentimientos por la película, cambió por completo cuando el dueño intentó acariciar a su compañera canina.

La conducta de la perra tomó por sorpresa tanto al dueño como a los espectadores del clip: en vez de dejarse acariciar, el animal ladró y enseñó los dientes, provocando un momento inesperado y cómico. El propietario, lejos de molestarse, reaccionó con gracia ante la actitud de su compañera, lo que provocó carcajadas propias y de quienes veían la escena desde sus pantallas.

El video se difundió con rapidez, gracias a la combinación de humor y espontaneidad. Miles de usuarios en TikTok comentaron y compartieron la publicación, resaltando la naturalidad del momento y sumándose a las risas que generó la inesperada reacción de la mascota.

La combinación entre la carga emocional de la película y la reacción inesperadamente agresiva de la mascota se transformó en el punto más llamativo del video, que pronto se convirtió en uno de los preferidos dentro de la comunidad.

Entre los comentarios de los usuarios se leían expresiones como: “Me asusté yo también”, “Cata quería ver ‘El Conjuro’”, “Ay hermano, la próxima pone advertencia, casi me fui con Dios”, “¿Está bautizada Cata?" y “Cortá con tanta dulzura”.

Para cerrar, el dueño aprovechó el momento para hacer una broma sobre las diferencias entre su perra y el célebre perro protagonista de la película, dejando en evidencia que, en su experiencia, la realidad puede superar a la ficción.

