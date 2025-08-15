Llegó dos horas tarde a hacerse las uñas y su reacción con la empleada fue debate en redes

Un hecho cotidiano en un salón de uñas de Tarragona, España, desató un fuerte debate en las redes sociales luego de que un video se hiciera viral en TikTok. La situación, protagonizada por una clienta que llegó dos horas después de su horario pactado, llamó la atención de miles de internautas y volvió a poner sobre la mesa la problemática de la impuntualidad en los servicios de estética.
El episodio ocurrió cuando la mujer, cuyo nombre no se difundió, apareció en el local a las seis de la tarde, pese a que su cita estaba programada para las cuatro. Al acercarse a la empleada, Blanca, la clienta insistió en que tenía reserva, y la trabajadora le respondió: “Pero son las seis”.
Llegó dos horas tarde al turno para hacerse las uñas y su reacción con la empleada desató un debate.
Blanca aclaró que había borrado previamente la reserva del sistema debido a que la clienta no se presentó a la hora establecida y puntualizó: “Tenías cita a las cuatro, no a las seis. Y no has venido”. Frente a la explicación de la clienta, quien argumentó que no pudo llegar antes porque dependía de su tía para el traslado, la trabajadora respondió: “Pero podías haber avisado o algo”.
Discusión sobre la puntualidad en salones de estética
El intercambio siguió con la clienta defendiendo su retraso y reiterando que tenía reserva, mientras Blanca le sugirió volver a las ocho de la noche, dado que en ese momento estaba atendiendo a otras personas.
Blanca explicó que interrumpir su agenda para atender a la clienta retrasada afectaría a quienes sí respetaron su horario: “Si te tomo a ti voy a ir tarde con ellas y ellas han venido a su hora”. Frente a esto, la clienta mostró su enojo y señaló: “Pues nada, he venido para nada. Así no se va a quedar, eh”.
El episodio expuso la tensión entre trabajadores y usuarios.
El clip, compartido en TikTok por la usuaria @juxvxs_, se volvió viral rápidamente, superando las 760.000 reproducciones y sumando decenas de miles de “me gusta”, además de recibir cientos de comentarios que reflejan opiniones encontradas sobre lo ocurrido.
Reacciones en redes sociales y testimonios del sector
Entre los comentarios, varios usuarios especularon que la situación podría haber sido fingida, aunque la mayoría aprovechó para relatar vivencias similares y reflexionar sobre los inconvenientes de la impuntualidad. Un mensaje destacado afirma: “Esté preparado o no, eso pasa. 11 años trabajé de peluquera y es así. Y hacen perder el tiempo y luego se enfadan porque no las atiendes”.
La reacción de la empleada ante la impuntualidad de la clienta genera opiniones divididas en TikTok y reabre la discusión sobre el respeto al tiempo en el sector.
Otro internauta expresó su asombro por la actitud de la clienta: “Habla como si fuera 15 minutos lo que llega tarde (que aún así también me parece mal), pero son dos horas y con toda su cara exige que la atiendan ahora?!? Demasiada paciencia has tenido en contestarle bien”.
El episodio volvió a poner en primer plano la discusión sobre la importancia de la puntualidad en los servicios de cuidado personal y cómo los retrasos afectan tanto al personal como a los demás clientes. Varios profesionales del rubro compartieron sus experiencias, señalando la recurrencia de estas situaciones y la complejidad de manejarlas sin comprometer la atención.
La viralización del video evidencia cómo un hecho cotidiano puede convertirse en un tema de debate a gran escala, generando reflexión sobre la consideración del tiempo ajeno y el respeto mutuo en los servicios.
