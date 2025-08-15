Llegó dos horas tarde a hacerse las uñas y su reacción con la empleada fue debate en redes

Llegó dos horas tarde al turno para hacerse las uñas y su reacción con la empleada desató un debate en TikTok.

Un hecho cotidiano en un salón de uñas de Tarragona , España , desató un fuerte debate en las redes sociales luego de que un video se hiciera viral en TikTok . La situación, protagonizada por una clienta que llegó dos horas después de su horario pactado , llamó la atención de miles de internautas y volvió a poner sobre la mesa la problemática de la impuntualidad en los servicios de estética .

El episodio ocurrió cuando la mujer , cuyo nombre no se difundió, apareció en el local a las seis de la tarde , pese a que su cita estaba programada para las cuatro . Al acercarse a la empleada , Blanca , la clienta insistió en que tenía reserva , y la trabajadora le respondió: “Pero son las seis” .

Blanca aclaró que había borrado previamente la reserva del sistema debido a que la clienta no se presentó a la hora establecida y puntualizó: “Tenías cita a las cuatro, no a las seis. Y no has venido” . Frente a la explicación de la clienta , quien argumentó que no pudo llegar antes porque dependía de su tía para el traslado , la trabajadora respondió: “Pero podías haber avisado o algo” .

Llegó dos horas tarde al turno para hacerse las uñas y su reacción con la empleada desató un debate.

El intercambio siguió con la clienta defendiendo su retraso y reiterando que tenía reserva , mientras Blanca le sugirió volver a las ocho de la noche , dado que en ese momento estaba atendiendo a otras personas .

Blanca explicó que interrumpir su agenda para atender a la clienta retrasada afectaría a quienes sí respetaron su horario: “Si te tomo a ti voy a ir tarde con ellas y ellas han venido a su hora”. Frente a esto, la clienta mostró su enojo y señaló: “Pues nada, he venido para nada. Así no se va a quedar, eh”.

El episodio expuso la tensión entre trabajadores y usuarios.

El clip, compartido en TikTok por la usuaria @juxvxs_, se volvió viral rápidamente, superando las 760.000 reproducciones y sumando decenas de miles de “me gusta”, además de recibir cientos de comentarios que reflejan opiniones encontradas sobre lo ocurrido.

Reacciones en redes sociales y testimonios del sector

Entre los comentarios, varios usuarios especularon que la situación podría haber sido fingida, aunque la mayoría aprovechó para relatar vivencias similares y reflexionar sobre los inconvenientes de la impuntualidad. Un mensaje destacado afirma: “Esté preparado o no, eso pasa. 11 años trabajé de peluquera y es así. Y hacen perder el tiempo y luego se enfadan porque no las atiendes”.

La reacción de la empleada ante la impuntualidad de la clienta genera opiniones divididas en TikTok y reabre la discusión sobre el respeto al tiempo en el sector.

Otro internauta expresó su asombro por la actitud de la clienta: “Habla como si fuera 15 minutos lo que llega tarde (que aún así también me parece mal), pero son dos horas y con toda su cara exige que la atiendan ahora?!? Demasiada paciencia has tenido en contestarle bien”.

El episodio volvió a poner en primer plano la discusión sobre la importancia de la puntualidad en los servicios de cuidado personal y cómo los retrasos afectan tanto al personal como a los demás clientes. Varios profesionales del rubro compartieron sus experiencias, señalando la recurrencia de estas situaciones y la complejidad de manejarlas sin comprometer la atención.

La viralización del video evidencia cómo un hecho cotidiano puede convertirse en un tema de debate a gran escala, generando reflexión sobre la consideración del tiempo ajeno y el respeto mutuo en los servicios.