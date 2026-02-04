Más de 25 femicidios en lo que va de 2026: las cifras que alertan en Argentina

El informe también contextualiza la situación con los datos de 2025, año que cerró con 262 femicidios, travesticidios, transfemicidios e instigaciones al suicidio en Argentina. 25 femicidios, trans/travesticidios e instigaciones al suicidio 25 femicidios, trans/travesticidios e instigaciones al suicidio 25 femicidios, trans/travesticidios e instigaciones al suicidio

La violencia de género continúa dejando víctimas fatales en todo el país, y en lo que va de 2026, ya se registraron al menos 25 femicidios, travesticidios, transfemicidios e instigaciones al suicidio en Argentina, según el último informe difundido por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado a partir del relevamiento de medios nacionales y provinciales.

De acuerdo al reporte, los crímenes ocurrieron en distintos puntos del país y, en la mayoría de los casos, los agresores pertenecían al entorno cercano de las víctimas, como parejas o exparejas. El informe también advierte que una parte significativa de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas o se encontraba en contextos de violencia sostenida.

25 femicidios, trans/travesticidios e instigaciones al suicidio 25 femicidios, trans/travesticidios e instigaciones al suicidio El informe, elaborado a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, contabilizó 18 femicidios directos, 4 femicidios vinculados (cometidos contra una persona para causarle sufrimiento a otra con la que se tiene o se ha mantenido una relación), un travesticidio y 2 instigaciones al suicidio. Además, se registraron 40 intentos de femicidio y al menos 12 niñas y niños quedaron sin sus madres. En dos de los cuatro femicidios vinculados, las víctimas fueron niños.

El reporte detalla que los crímenes ocurrieron entre el 1° de enero y el 31 de enero de 2026, y vuelven a exponer la persistencia de la violencia machista como una problemática estructural.

25 femicidios, trans/travesticidios e instigaciones al suicidio 25 femicidios, trans/travesticidios e instigaciones al suicidio Los datos clave del informe de femicidios 2026 Según el relevamiento: Se registraron 21 femicidios directos

1 transfemicidio / travesticidio

3 instigaciones al suicidio vinculadas a violencia de género

En total, 25 víctimas fatales Además, el informe indica que: El 64 % de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas

En el 56 % de los casos , el crimen ocurrió en la vivienda de la víctima

Al menos 17 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos

En 5 casos , las víctimas habían realizado denuncias previas

En 4 hechos , existían medidas de protección vigentes

La mayoría de los femicidios fueron cometidos con armas blancas y armas de fuego Desde el observatorio remarcaron que estos números reflejan que las medidas estatales de prevención continúan siendo insuficientes, incluso cuando existen antecedentes de violencia y pedidos de ayuda previos. 25 femicidios, trans/travesticidios e instigaciones al suicidio 25 femicidios, trans/travesticidios e instigaciones al suicidio El cierre de 2025: más de 260 víctimas en un año El informe también contextualiza la situación con los datos de 2025, año que cerró con 262 femicidios, travesticidios, transfemicidios e instigaciones al suicidio en Argentina. Esto implica que durante el año pasado se produjo, en promedio, una muerte por violencia de género cada 33 horas, una cifra que se mantiene estable desde hace varios años. Para denunciar casos de violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 144. Para denunciar casos de violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 144.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.