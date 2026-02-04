Más de 25 femicidios en lo que va de 2026: las cifras que alertan en Argentina

De acuerdo al reporte, los crímenes ocurrieron en distintos puntos del país y, en la mayoría de los casos, los agresores pertenecían al entorno cercano de las víctimas, como parejas o exparejas. El informe también advierte que una parte significativa de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas o se encontraba en contextos de violencia sostenida.
El informe, elaborado a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, contabilizó 18 femicidios directos, 4 femicidios vinculados (cometidos contra una persona para causarle sufrimiento a otra con la que se tiene o se ha mantenido una relación), un travesticidio y 2 instigaciones al suicidio. Además, se registraron 40 intentos de femicidio y al menos 12 niñas y niños quedaron sin sus madres. En dos de los cuatro femicidios vinculados, las víctimas fueron niños.
El reporte detalla que los crímenes ocurrieron entre el 1° de enero y el 31 de enero de 2026, y vuelven a exponer la persistencia de la violencia machista como una problemática estructural.
Los datos clave del informe de femicidios 2026
Según el relevamiento:
Se registraron 21 femicidios directos
1 transfemicidio / travesticidio
3 instigaciones al suicidio vinculadas a violencia de género
En total, 25 víctimas fatales
Además, el informe indica que:
El 64 % de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas
En el 56 % de los casos, el crimen ocurrió en la vivienda de la víctima
Al menos 17 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos
En 5 casos, las víctimas habían realizado denuncias previas
En 4 hechos, existían medidas de protección vigentes
La mayoría de los femicidios fueron cometidos con armas blancas y armas de fuego
Desde el observatorio remarcaron que estos números reflejan que las medidas estatales de prevención continúan siendo insuficientes, incluso cuando existen antecedentes de violencia y pedidos de ayuda previos.
El cierre de 2025: más de 260 víctimas en un año
El informe también contextualiza la situación con los datos de 2025, año que cerró con 262 femicidios, travesticidios, transfemicidios e instigaciones al suicidio en Argentina.
Esto implica que durante el año pasado se produjo, en promedio, una muerte por violencia de género cada 33 horas, una cifra que se mantiene estable desde hace varios años.
Para denunciar casos de violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 144.