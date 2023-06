Consultado anteriormente sobre esta forma de utilizar su imagen, el artista comentó que le “parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”. Y agregó: “De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”.