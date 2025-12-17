Murió Kenya, la última elefanta que estuvo en cautiverio en la Argentina

La elefanta Kenya, de 44 años , murió en la mañana del 16 de diciembre en el Santuario de Elefantes de Brasil , en el estado de Mato Grosso. La noticia fue confirmada por el propio refugio y por el Gobierno de Mendoza, que acompañó durante años el proceso para sacarla del cautiverio del ex zoológico provincial. Kenya era el último ejemplar de elefante que quedaba en cautiverio en la Argentina .

Según informó el santuario, la elefanta atravesaba desde hacía varios días un seguimiento veterinario intensivo , debido a distintas dolencias y problemas de salud propios de su edad e historial de encierro. Murió acompañada por sus cuidadores y veterinarios, en un entorno controlado y en calma, mientras los especialistas ya trabajan en una necropsia cuyos resultados se conocerán en los próximos meses.

Kenya nació en 1981 y llegó a Mendoza en 1985 con apenas cuatro años, como parte de un canje con el zoológico alemán Tierpark Hagenbeck . Durante unos 40 años vivió en un recinto del antiguo zoológico provincial, luego reconvertido en Ecoparque. Allí se convirtió en la última elefanta del predio y, con el paso del tiempo, en símbolo del debate sobre el cautiverio de fauna silvestre en el país .

El operativo para su traslado a Brasil empezó a gestarse en 2017 e implicó años de evaluaciones sanitarias, entrenamientos y trámites internacionales . Finalmente, en julio de 2025 inició el viaje: recorrió unos 3.600 kilómetros desde Mendoza hasta Mato Grosso, en un contenedor especialmente diseñado, acompañada por su cuidador y un equipo veterinario. Su llegada al santuario fue celebrada como el cierre de 136 años de cautiverio de elefantes en la Argentina .

Kenya Durante sus últimos días, Kenya evidenció dificultades respiratorias y dolor en las articulaciones, recibiendo varias terapias y cuidados personalizados

Un santuario en Brasil y un símbolo para la conservación

En el Santuario de Elefantes de Brasil (SEB), Kenya tuvo la oportunidad de pasar sus últimos meses en un predio de alrededor de 1.500 hectáreas, con recintos amplios, pasturas y cuidados permanentes, pensado para animales que cargan con años de jaulas y exhibición pública. El lugar, gestionado por organizaciones especializadas en bienestar animal, ofrecía un entorno mucho más cercano a la vida en libertad que el que conoció durante décadas.

Desde el Gobierno de Mendoza expresaron “profunda tristeza” por su muerte, pero remarcaron que el traslado permitió que Kenya viviera sus últimos meses “con mayor dignidad y bienestar”, y reiteraron que esperarán el informe de necropsia para conocer con precisión las causas del fallecimiento. La comunicación con el santuario fue constante, y las autoridades locales estaban al tanto de que la elefanta venía presentando distintos malestares en las últimas semanas.

El fin del cautiverio de elefantes en la Argentina

Con la muerte de Kenya, se cierra definitivamente una etapa: ya no quedan elefantes en cautiverio en la Argentina. En los últimos años, el país concretó el traslado progresivo de todos los ejemplares que vivían en antiguos zoológicos hacia santuarios especializados, principalmente en Brasil, un proceso que incluyó historias muy difundidas como la de Pupy, trasladada desde el Ecoparque porteño en abril de 2025 y fallecida también en el santuario meses después.

Organizaciones ambientalistas y equipos técnicos que acompañaron esos procesos destacan que, aunque los traslados implican riesgos para animales de edad avanzada, representan una reparación parcial tras años de encierro. En el caso de Kenya, su historia queda como un símbolo de cambio en la forma de entender el vínculo con la fauna silvestre: del zoológico tradicional a los proyectos de conservación y bienestar animal, donde la prioridad es que animales como ella puedan, al menos durante un tiempo, volver a “ser elefantes”.