No las tires: las cajas de cartón pueden reutilizarse y reciclarse de forma correcta en casa

Las cajas de cartón están presentes en casi todos los hogares: envases de jugo o leche, cajas de pizza, embalajes de compras o entregas. Muchas veces terminan en la basura cuando todavía pueden reutilizarse o reciclarse de manera adecuada . Separarlas bien y darles un segundo uso permite reducir residuos y aprovechar un material con alto valor.

Además de su utilidad doméstica, el cartón forma parte de una cadena de reciclaje que, cuando funciona correctamente, se transforma en nuevos productos y fortalece el trabajo de recicladores y centros de acopio.

Los envases de cartón para alimentos y bebidas tienen una composición que permite su aprovechamiento. En el caso de las cajas de jugo o leche, combinan capas de cartón, plástico y aluminio que, tras un proceso de separación mecánica, pueden reutilizarse.

Luego de su recolección y tratamiento, estos envases pueden convertirse en cartón para embalaje o en polialuminio, un material resistente y versátil que se utiliza para fabricar mobiliario urbano, paneles, techos y otros productos durables. De esta forma, el cartón extiende su vida útil y reduce la necesidad de nuevas materias primas.

Cómo separar correctamente las cajas de cartón

Para que el reciclaje sea efectivo, el primer paso comienza en casa. Una correcta separación facilita el trabajo posterior y mejora la calidad del material recuperado. Una práctica sencilla resume el proceso:

Desarmar: abrir el envase, desplegarlo y aplanarlo; si tiene sorbete, colocarlo dentro para evitar que se disperse.

abrir el envase, desplegarlo y aplanarlo; si tiene sorbete, colocarlo dentro para evitar que se disperse. Escurrir: vaciar completamente el contenido líquido antes de desecharlo.

vaciar completamente el contenido líquido antes de desecharlo. Depositar: colocarlo en el contenedor correspondiente o entregarlo a recicladores formales o centros de acopio.

Recibir cajas limpias, secas y aplastadas mejora las condiciones de trabajo de los recicladores y aumenta el valor del material recuperado.

Reutilizar cajas de cartón dentro del hogar

Antes de reciclarlas, muchas cajas pueden tener una segunda vida en casa. El cartón es liviano, resistente y fácil de manipular, lo que lo vuelve útil para distintos usos cotidianos.

Se puede reutilizar como organizador para separar objetos, clasificar productos en alacenas o guardar elementos en placares, talleres o depósitos. También resulta práctico para almacenamiento temporal o para proteger objetos frágiles. Estas soluciones no requieren herramientas especiales ni conocimientos técnicos y ayudan a evitar compras innecesarias.

El debate sobre las cajas de pizza

Las cajas de pizza suelen generar dudas porque, aunque están hechas de cartón, muchas veces quedan manchadas con grasa o restos de comida. Sobre este punto existen miradas diferentes.

Algunos especialistas advierten que el cartón muy grasiento puede afectar la calidad del reciclaje, ya que la grasa contamina la fibra de papel. Otros señalan que el porcentaje de grasa suele ser bajo y no impide su recuperación. En lo que hay consenso es en que las partes limpias de la caja, como tapas o sectores sin manchas, pueden separarse y reciclarse junto con el cartón limpio.

Cuando la caja está completamente impregnada, una opción es cortar y aprovechar las partes secas, evitando mezclar cartón limpio con material contaminado.