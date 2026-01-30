viernes 30 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de enero de 2026 - 13:07
Tips.

No las tires: las cajas de cartón pueden reutilizarse y reciclarse de forma correcta en casa

Antes de tirarlas, las cajas de cartón pueden reutilizarse en el hogar y, si se separan bien, transformarse en nuevos materiales útiles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cajas - Reciclaje
Lee además
Reciclar botellas de vidrio para decorar la casa 
Tips.

Reciclá las botellas de vidrio y convertilas en hermosos floreros para tu hogar
Reciclá tachos de plástico y convertilos en hermosas macetas para tu jardín
Hogar.

Reciclá tachos de plástico y convertilos en hermosas macetas para tu jardín

Además de su utilidad doméstica, el cartón forma parte de una cadena de reciclaje que, cuando funciona correctamente, se transforma en nuevos productos y fortalece el trabajo de recicladores y centros de acopio.

Por qué las cajas de cartón para alimentos no son basura

Los envases de cartón para alimentos y bebidas tienen una composición que permite su aprovechamiento. En el caso de las cajas de jugo o leche, combinan capas de cartón, plástico y aluminio que, tras un proceso de separación mecánica, pueden reutilizarse.

Luego de su recolección y tratamiento, estos envases pueden convertirse en cartón para embalaje o en polialuminio, un material resistente y versátil que se utiliza para fabricar mobiliario urbano, paneles, techos y otros productos durables. De esta forma, el cartón extiende su vida útil y reduce la necesidad de nuevas materias primas.

Cajas - Reciclaje (1)

Cómo separar correctamente las cajas de cartón

Para que el reciclaje sea efectivo, el primer paso comienza en casa. Una correcta separación facilita el trabajo posterior y mejora la calidad del material recuperado. Una práctica sencilla resume el proceso:

  • Desarmar: abrir el envase, desplegarlo y aplanarlo; si tiene sorbete, colocarlo dentro para evitar que se disperse.
  • Escurrir: vaciar completamente el contenido líquido antes de desecharlo.
  • Depositar: colocarlo en el contenedor correspondiente o entregarlo a recicladores formales o centros de acopio.

Recibir cajas limpias, secas y aplastadas mejora las condiciones de trabajo de los recicladores y aumenta el valor del material recuperado.

Reutilizar cajas de cartón dentro del hogar

Antes de reciclarlas, muchas cajas pueden tener una segunda vida en casa. El cartón es liviano, resistente y fácil de manipular, lo que lo vuelve útil para distintos usos cotidianos.

Se puede reutilizar como organizador para separar objetos, clasificar productos en alacenas o guardar elementos en placares, talleres o depósitos. También resulta práctico para almacenamiento temporal o para proteger objetos frágiles. Estas soluciones no requieren herramientas especiales ni conocimientos técnicos y ayudan a evitar compras innecesarias.

El debate sobre las cajas de pizza

Las cajas de pizza suelen generar dudas porque, aunque están hechas de cartón, muchas veces quedan manchadas con grasa o restos de comida. Sobre este punto existen miradas diferentes.

Algunos especialistas advierten que el cartón muy grasiento puede afectar la calidad del reciclaje, ya que la grasa contamina la fibra de papel. Otros señalan que el porcentaje de grasa suele ser bajo y no impide su recuperación. En lo que hay consenso es en que las partes limpias de la caja, como tapas o sectores sin manchas, pueden separarse y reciclarse junto con el cartón limpio.

Cuando la caja está completamente impregnada, una opción es cortar y aprovechar las partes secas, evitando mezclar cartón limpio con material contaminado.

Cajas - Reciclaje (2)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Reciclá las botellas de vidrio y convertilas en hermosos floreros para tu hogar

Reciclá tachos de plástico y convertilos en hermosas macetas para tu jardín

Si tenés botellas de plástico en casa, tenés un tesoro: los usos más prácticos para el hogar

Salta inicia este sábado el cronograma de pagos al sector público

Amor, maternidad y un salto al vacío: la historia de una emprendedora que eligió Jujuy

Lo que se lee ahora
amor, maternidad y un salto al vacio: la historia de una emprendedora que eligio jujuy video
Historias

Amor, maternidad y un salto al vacío: la historia de una emprendedora que eligió Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen video
Conmoción.

Tragedia: una mujer murió de un infarto en el balneario de El Carmen

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios
Anuncio.

El Gobierno actualizó la presentación de los DNI y pasaporte: cuáles son los principales cambios

Buscan entodo el país a jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan
Prófugo.

Buscan en todo el país a un jujeño que escapó tras el secuestro de droga en San Juan

Foto ilustrativa. video
Salud.

Qué hay que hacer cuando una persona está sufriendo un infarto

Casamiento viral y en las alturas. video
Celebración.

Amor en la Puna: se casaron en la Laguna de Pozuelos y conmovieron a todos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel