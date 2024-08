Ofreció empleo y terminó quejándose en redes: "No quieren trabajar"

Un hombre publicó una declaración en sus plataformas sociales después de organizar una entrevista laboral con dos aspirantes para el empleo , quienes finalmente no se presentaron . "No quieren trabajar", fue su conclusión . “Hace un par de semanas publiqué un anuncio en Instagram buscando personal para mi negocio ”, adelantó, e indicó que a raíz de esto le enviaron varios currículums , que filtró y se comunicó con dos candidatos .

Frente a esto, analizó: “Si te pasó algo y no te pudiste presentar a la entrevista, mandás un mensajito”. Pero eso no fue todo: “Para peor, les mandé un mensajito a los dos en sus respectivos horarios para ver si les había pasado algo, por lo que no pudieron llegar o si iban a venir más tarde y no me contestaron”.

“Me quedé anonadado. Yo cuando estaba buscando laburo me ponía la alarma y estaba esperando ese momento para conseguir laburo. No puedo creerlo, la gente no quiere trabajar”, concluyó.

Su queja se difundió de manera veloz en las redes sociales, donde numerosos usuarios comprendieron su perspectiva y estuvieron de acuerdo con él: “Te entiendo porque me pasó igual que a vos. Tengo dos negocios, hace más de 1 año que busco gente y no consigo. Pago buen sueldo, en blanco y nada. La gente no quiere trabajar”.

Otros, en cambio, le sugirieron que el problema podría estar relacionado con el salario que ofrecía, que era muy bajo. Sin embargo, el hombre respondió: “El sueldo lo pusieron ellos. Yo consulté de antemano cuánto pretendían ganar y estuve de acuerdo con lo que me dijeron”.

