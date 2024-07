Espectáculos.. El desesperado pedido de trabajo de una famosa conductora La conductora hace un desesperado pedido de trabajo, esperando que alguien en la industria le brinde una nueva oportunidad para demostrar su talento.





Famosa conductora y un pedido desesperado.

Anabela Ascar, una conductora emblemática de la televisión bizarra que Crónica TV supo explotar al máximo, volvió a aparecer en los medios después de años de ausencia. Conocida por su programa que dio visibilidad a personajes como Zulma Lobato, “Amigacho” y “El hombre delfín”, Ascar logró hacerse un nombre en la televisión argentina con su estilo único y desenfadado.

En las últimas horas, la rubia conductora fue encontrada por uno de los cronistas de Intrusos en un restaurante, donde aprovechó para expresar su deseo de regresar a la pantalla. Ascar dejó en claro que su alejamiento de la televisión no fue una decisión personal, sino la falta de oportunidades en la TV actual. "Sólo Dios sabe", respondió cuando se le preguntó por su futuro en los medios. Añadió: "A mí me dicen que soy una estrella y yo no me creo eso. Las estrellas tienen trabajo".

Ascar compartió una anécdota que refleja su situación actual: "Cacho Fontana venía a comer a mi casa y me decía ‘Anabela, me llaman para hacer homenajes, pero para laburar no me llama nadie’". Con este lamento, Ascar evidenció la dura realidad de muchos veteranos de la televisión que, a pesar de su experiencia y popularidad, no logran encontrar un lugar en la industria.

