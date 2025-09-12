viernes 12 de septiembre de 2025

12 de septiembre de 2025 - 10:04
En 10 minutos.

Panqueques de banana sin harina con 3 ingredientes: la receta de la abuela para un desayuno saludable

Con solo 3 ingredientes, hacé los panqueques de banana sin harina más fáciles y saludables. Una receta rápida, dulce, sin complicaciones y super versátil.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los ingredientes naturalmente dulces como&nbsp;la miel, el jarabe de arce, la fruta , etc., son algunas de las mejores alternativas para agregar sabor a los panqueques sin poner azúcar industrial.

Los ingredientes naturalmente dulces como la miel, el jarabe de arce, la fruta , etc., son algunas de las mejores alternativas para agregar sabor a los panqueques sin poner azúcar industrial.

Panqueques finitos para enrollar con frutas y miel (también puedes ponerle dulce de leche)&nbsp;

Panqueques finitos para enrollar con frutas y miel (también puedes ponerle dulce de leche) 

Los panqueques (o pancakes) de avena y banana son un desayuno ideal para toda la familia

Los panqueques (o pancakes) de avena y banana son un desayuno ideal para toda la familia

Hay recetas que nos recuerdan lo fácil que puede ser cocinar en casa, como las que aparecen en "Las recetas de la abuela". la que traigo hoy es ideal no solo para desayunos, sino para cualquier momento del día. Los panqueques de banana sin harina son uno de esos clásicos que nacen de lo simple: tres ingredientes, pocos minutos y un resultado que nunca falla. Ideales para el desayuno o la merienda, son una opción saludable que llena de energía y sabor sin complicarse demasiado.

Lo mejor de esta receta es que podés adaptarla a tu gusto. Si preferís panqueques más finitos, perfectos para enrollar con frutas o un toque de miel, usá poca mezcla en la sartén. En cambio, si te tientan los más altos y esponjosos, ideales para comer de a uno o armar una torre apilada, solo tenés que sumar un poco más de mezcla por unidad. Así, con la misma base, tenés dos formas distintas de disfrutarlos.

panqueques
Los panqueques (o pancakes) de avena y banana son un desayuno ideal para toda la familia

Los panqueques (o pancakes) de avena y banana son un desayuno ideal para toda la familia

Ingredientes

  • 4 bananas maduras

  • 2 huevos

  • 2 cucharaditas de polvo de hornear

  • Miel o melaza, a gusto

Tiempos

  • Preparación: 10 minutos

  • Cocción: 5 minutos

  • Total: 15 minutos

  • Porciones: 6

panqueques
Panqueques finitos para enrollar con frutas y miel (también puedes ponerle dulce de leche)

Panqueques finitos para enrollar con frutas y miel (también puedes ponerle dulce de leche)

Paso a paso

  • Batir los huevos con el polvo de hornear hasta que se integren y hagan burbujas.

  • Pisar las bananas con un tenedor hasta lograr un puré.

  • Agregar las bananas al bol con los huevos batidos e integrar bien con cuchara.

    En una sartén caliente y apenas aceitada, colocar un cucharón de mezcla para cada panqueque.

  • Cocinar 1 a 2 minutos por lado, hasta que estén dorados y se despeguen fácil.

  • Servir solos, con miel, frutas frescas o lo que más te guste.

Tip de la abuela

  • Si querés una versión más saludable, reemplazá el polvo de hornear por 2 cucharadas de avena por cada huevo.

  • También podés sumar frutas picadas al servir, en lugar de mezclarlas en la preparación.

  • Para un sabor más suave, cambiá dos yemas por claras o agregá una cucharada de harina de coco.

