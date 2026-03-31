Pedaleó 100 km para juntar plata y salvar a su mamá: la historia viral que emocionó a todos

“ Mamá , voy a ayudarte, quedate tranquila, lo vamos a conseguir” , dice Juan Manuel Martínez con la convicción de quien ya no tiene lugar para el miedo. A sus 25 años , este joven de Virrey del Pino, La Matanza , se convirtió en el impulsor de una carrera contra el tiempo y la burocracia.

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Su mamá, el centro de su vida, enfrenta un aneurisma cerebral que pone en riesgo su vida con cada minuto que pasa. Y la esperanza tiene un precio concreto: 33 millones de pesos.

Todo dio un giro en diciembre de 2025 . Un accidente cerebrovascular llevó a su madre directamente a la guardia de emergencias . Lograron salvarla, pero los estudios posteriores dejaron al descubierto la verdadera amenaza que acechaba . “No saben si ya estaba de antes o si saltó con el ACV , pero lo agarraron a tiempo. Es una bendición, porque mucha gente se da cuenta cuando explota”, contó Juanma en conversación con colegas de TN.

Lo que vino después fue un verdadero calvario lidiando con la obra social . “No se ponían de acuerdo, faltaban cosas, cambiaban las fechas . Para un paciente con esto, los nervios no juegan a favor. Yo como hijo me sentía contra la pared. Dije: ‘No, loco, no voy a esperar a nadie’ ”, relató.

“No quería aparecer, pero es una mamá de pueblo”

Juan Manuel, que se desempeña en el ámbito de las redes sociales y el modelaje, decidió poner al servicio de la causa su activo más preciado: su audiencia y la transparencia con la que se comunica. Al principio, no fue sencillo para su madre. “Mi mamá no quería aparecer en cámara. Me decía: ‘No, hijo, ¿qué van a pensar?’. Es una persona chapada a la antigua. Pero entendió que era la única forma”, recuerda entre risas.

El joven de 25 años hizo una serie de videos para contarle a sus seguidores cuánto dinero iban juntando.

Para reflejar la urgencia de la situación, Juanma publicó en sus redes un mensaje conmovedor que condensa el desesperado sentir de toda la familia.

“Hola a todos, soy Juanma. Hoy me toca pedirles ayuda por lo más importante que tengo: mi mamá. Después de meses de pelear con la obra social y de recibir malas noticias, encontramos a los médicos que pueden salvarla, pero la operación cuesta 33 millones de pesos. Es una cifra que para nosotros es imposible, pero para muchos de ustedes, con un poquito cada uno, es el milagro que ella necesita. No quiero perderla, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo se apaga. Les pido que me ayuden a difundir o con lo que puedan. Por ella, por mi vieja", escribió el joven en su cuenta de Instagram.

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100 kilómetros, una bicicleta y el espíritu de Rocky

Juanma no quería limitarse a “pedir y quedarse sentado”. Su objetivo era que las personas comprendieran el esfuerzo físico que había detrás de su pedido. Así surgió la idea de una bicicletada de 100 kilómetros rumbo a San Miguel del Monte.

“Fue una locura. Salí a las nueve de la mañana, subí un video a las cuatro avisando. Yo prefiero caminar antes que andar en bici, pero lo hice para reflejar el amor que siento por mi vieja. Estaba dispuesto a sacrificar mi cuerpo si hacía falta”, recordó.

La reacción fue digna de película. Mientras avanzaba sobre la ruta, la gente lo reconocía y lo alentaba. “Se me cruzaban autos, me hacían caravana... me sentía Rocky”, contó emocionado. Al finalizar la travesía, publicó un video que terminó de viralizar la campaña y amplificar la causa:

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“¡Llegamos! 100 kilómetros por vos, mamá. Gracias a todos los que se cruzaron en el camino, a los que tocaron bocina y a los que transfirieron mientras yo pedaleaba. Salí con nueve millones en la cuenta y ahora estamos mucho más cerca. No son solo seguidores, son mi sostén. No me voy a cansar hasta que vea a mi vieja salir del quirófano sana y salva", expresó.

La recta final hacia el milagro

Gracias a la bicicletada, a un evento solidario y a la transparencia con la que compartió cada presupuesto y estudio médico, Juan Manuel logró reunir 27 millones de pesos. Solo le resta alcanzar seis millones más para cubrir el costo total en la Clínica Sagrada Familia.

“La operación sería para la semana del 6 de abril. Si no estuviéramos juntando esto, estaríamos todos tristes y nerviosos, dependiendo de una obra social que nos trataba como un número de expediente y no como una vida”, reflexionó.

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Juanma confiesa que duerme poco, que come casi nada y que vive en un estado de alerta permanente, pero no se detiene. Ya piensa en el futuro: cuando su madre se recupere, planea usar su voz para ayudar a otros. “Siento que esto es el inicio. Podemos ser el intermediario para otros pibes del barrio que tienen casos graves y no se hacen virales”, reflexiona.

Por ahora, su meta es clara y única. “Ya estamos recerquita. Ya queda en manos de Dios y de los médicos. Yo solo quiero hacer el video del cierre, agradeciendo a todos y mostrando a mi vieja sana”, concluyó el joven.