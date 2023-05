Perdió su celular, se lo devolvieron y tuvo una insólita respuesta

Momento "simio no roba simio" del mes y quizá del año.

Perdí el celu a las 8 am y un chabón me lo devolvió a las 6 pm. Le dije que le quería dar un presente, le pregunté de qué cuadro era y con cara de pillo me dijo: "de Boca, por eso te lo devolví, ja" pic.twitter.com/HnlEZ6mHEc