Pescar para bajar un cambio: cómo se viven las vacaciones familiares en el Dique La Ciénaga

Entre reposeras, heladeritas, parlantes, cañas y botellas perforadas, el dique ofrece uno de los planes más económicos y tradicionales del verano jujeño.
El Dique La Ciénaga volvió a ser punto de encuentro durante el fin de semana en medio de las vacaciones.
Las capturas del domingo no fueron abundantes, pero la expectativa se mantuvo todo el día. “Sacamos una que otra mojarrita y nada más por el momento”, contó un pescador entre risas. Aun así, aseguró que la clave está en algo más elemental que el equipamiento.
“El secreto es la paciencia, la observación y prestar atención a la boya. No soy un gran pescador, pero con eso alcanza”, remarcaron en diálogo con TodoJujuy. Su familia había organizado el plan desde temprano: “Compramos pollos, compramos toda la comida, almorzamos aquí y después venimos a pescar. La pasamos relinda”.
De la carnada también se habló y hubo detalles sobre cómo la preparan. “Arrancamos con masa y ahora con lombrices. Si salen mojarras chicas, las tiramos al medio para ver si agarramos algún pejerrey”, explicó otro pescador.
El dique también es escenario de técnicas caseras que se transmiten entre generaciones. Mientras unos usaban caña, otros se inclinaban por las botellas perforadas. “La llenamos con piedra para hundirla y le ponemos pan. Al rato traés bastante”, detalló un aficionado mientras mostraba el sistema a su hijo.
Pero más allá de la pesca, el comentario más repetido fue el mismo. “Es hermoso pescar. Es re tranquilo. Te olvidás del trabajo y del estrés”, acotó.
Porque, para muchos, las vacaciones en Jujuy no necesitan grandes traslados. Es un muy buen plan familiar llegar al dique, tener buen clima y tiempo sin apuro.
