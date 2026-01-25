domingo 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 - 21:29
Fin de semana.

Buñuelódromo: el clásico jujeño que endulza el camino a los diques

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy, el buñuelódromo es una parada obligada para viajeros que buscan sabores tradicionales y un paseo distinto.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Buñuelódromo el clásico jujeño que endulza el camino a los diques (1)
Buñuelódromo el clásico jujeño que endulza el camino a los diques (2)

Sin importar la época del año, el buñuelódromo se mantiene como uno de los puntos más convocantes de los valles jujeños. Ubicado entre San Salvador de Jujuy y la zona de los diques, a unos 25 kilómetros de la capital, el lugar se transformó en una parada infaltable para quienes salen a pasear, pasar el día al aire libre o simplemente darse un gusto dulce en el camino.

Por allí pasan jujeños de distintos puntos de la provincia, especialmente de San Salvador, San Pedro de Jujuy y Perico, además de turistas que descubren este rincón casi por casualidad… y terminan volviendo. Con más de 10 puestos, el buñuelódromo nació como una propuesta gastronómica sencilla, pero con el paso de los años sumó artesanías, plantas y productos regionales que hoy lo convierten en un atractivo completo.

Buñuelos con api, el clásico de los domingos

El gran clásico sigue siendo el combo imbatible de tortillas con api, aunque la oferta se amplió con helados, jugos, mate cocido y otras opciones ideales para compartir en familia o con amigos. Todo invita a frenar, sentarse un rato y disfrutar sin apuro.

Entre los precios que se manejan actualmente, se destacan:

  • Tortillas rellenas: $4.000

  • Tortillas simples: $2.000

  • Quesillo: desde $5.500

  • Docena de buñuelos: $8.000

  • Media docena de buñuelos: $4.500

En cuanto a los horarios, el buñuelódromo abre de lunes a viernes de 14 a 22 horas, mientras que sábados, domingos y feriados recibe al público desde las 8 hasta las 23 horas, ideal tanto para el desayuno como para cerrar la tarde después de un paseo.

Ya sea como destino en sí mismo o como parada estratégica rumbo a los diques, el buñuelódromo confirma por qué es uno de esos lugares donde la tradición, el sabor y el encuentro siguen teniendo el mismo protagonismo de siempre.

Embed - EL SECRETO DE LOS BUÑUELOS

