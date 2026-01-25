Sin importar la época del año, el buñuelódromo se mantiene como uno de los puntos más convocantes de los valles jujeños. Ubicado entre San Salvador de Jujuy y la zona de los diques, a unos 25 kilómetros de la capital, el lugar se transformó en una parada infaltable para quienes salen a pasear, pasar el día al aire libre o simplemente darse un gusto dulce en el camino.

Por allí pasan jujeños de distintos puntos de la provincia, especialmente de San Salvador, San Pedro de Jujuy y Perico, además de turistas que descubren este rincón casi por casualidad… y terminan volviendo. Con más de 10 puestos, el buñuelódromo nació como una propuesta gastronómica sencilla, pero con el paso de los años sumó artesanías, plantas y productos regionales que hoy lo convierten en un atractivo completo.

Buñuelos con api, el clásico de los domingos El gran clásico sigue siendo el combo imbatible de tortillas con api, aunque la oferta se amplió con helados, jugos, mate cocido y otras opciones ideales para compartir en familia o con amigos. Todo invita a frenar, sentarse un rato y disfrutar sin apuro.

Entre los precios que se manejan actualmente, se destacan:

Tortillas rellenas: $4.000

Tortillas simples: $2.000

Quesillo: desde $5.500

Docena de buñuelos: $8.000

Media docena de buñuelos: $4.500 Buñuelódromo el clásico jujeño que endulza el camino a los diques (2) En cuanto a los horarios, el buñuelódromo abre de lunes a viernes de 14 a 22 horas, mientras que sábados, domingos y feriados recibe al público desde las 8 hasta las 23 horas, ideal tanto para el desayuno como para cerrar la tarde después de un paseo. Ya sea como destino en sí mismo o como parada estratégica rumbo a los diques, el buñuelódromo confirma por qué es uno de esos lugares donde la tradición, el sabor y el encuentro siguen teniendo el mismo protagonismo de siempre. Embed - EL SECRETO DE LOS BUÑUELOS

