"Preguntale", el perro más famoso del campo argentino que es furor en redes

“En el campo hay perros salvajes y era bien chiquitito cuando lo encontré . Antes del año me di cuenta que era un distinto: es muy tranquilo, pero en el campo no para ”, le comentó Diego Cuadro a colegas de TN, y contó que halló “las habilidades actorales” de Preguntale jugando con “un granito de comida en la nariz”.

Preguntale- no me quemeeeee . Lo agarré en offside

“Un día le puse un granito a ver qué hacía, pero se le caía enseguida. Le empecé a decir que se quede quieto y ahora entiende cuando le digo que no se tiene que mover, pero tampoco tiene drama para estar en movimiento”, detalló el productor agropecuario.

El vídeo de Preguntale domando al pequeño ha acumulado más de ocho millones de vistas en Instagram, y a Diego constantemente le asombra el impacto que esto genera tanto en el ámbito digital como en la vida cotidiana. “Jamás me imaginé esto, yo nunca pensé que se podía armar algo así. Un amigo me decía que tenía que hacerme un TikTok porque yo les mandaba cosas por WhatsApp. Tomá, agarrá el teléfono y hacé una cuenta le dije un día, y ahí empezó todo”, relató.

Embed @diegocuadro816 Buen domingo para todos . Tenia que subir éste video sonido original - Diego Cuadro816

“El día que no lo tenga más, no sé qué voy a hacer”

Aparte de sentirse conmovido por los mensajes alentadores que recibe de los usuarios, el "papá de Preguntale" se ve impactado por las demostraciones de afecto de todas las personas que los reconocen y se acercan para mimar al perro actor. “En Expoagro me pasó que un hombre se largó a llorar cuando nos vio, y a mí se me movió todo. No lo podía creer, en el momento no me salió nada, me quedé helado y él estaba agradecido por las sonrisas que le sacamos con los videos”, contó.

Diego no puede concebir una existencia sin Preguntale, y le causa preocupación el futuro incierto cuando el perro ya no esté presente. “Para mí Preguntale es todo. Es amigo, hermano,... El día que no lo tenga más, no sé qué voy a hacer. Me acompaña a todos lados, donde estoy yo, está él, no lo quiero ni pensar”, dijo.