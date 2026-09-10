Pruebas PISA: crece el uso de la IA entre alumnos mientras empeoran los aprendizajes

Los resultados de las pruebas PISA 2025 evidenciaron un deterioro sostenido de los aprendizajes de los alumnos argentinos en matemática, comprensión lectora y ciencias . A su vez, el relevamiento incorporó un dato novedoso: el 52% de los adolescentes de 15 años recurre a chatbots de inteligencia artificial al menos una vez por semana.

Sin embargo, no existe evidencia que permita establecer una relación causal entre ambos fenómenos. El relevamiento confirma que la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta secundaria entre los estudiantes: un 41% recurre a ella para obtener información inicial sobre un tema que desconoce, otro 41% la utiliza para sintetizar textos y un 32% para elaborar trabajos escolares .

En contraste, solo el 10% asegura no utilizarla nunca . En distintas aplicaciones, el nivel de uso registrado en Argentina se encuentra por encima de la media de la OCDE . El retroceso en los aprendizajes fundamentales, de todos modos, comenzó antes de la expansión masiva de las herramientas de IA generativa .

Actualmente, apenas el 24% de los alumnos alcanza el nivel mínimo esperado en matemática , mientras que la proporción llega al 40% en lectura y al 41% en ciencias. Si se compara con los resultados de 2018, aumentó la cantidad de estudiantes que permanece por debajo del nivel 2 : siete puntos porcentuales en matemática y lectura, y seis en ciencias.

Todavía no puede determinarse con claridad si el uso de la inteligencia artificial influye en el rendimiento o si, por el contrario, es una consecuencia de este. El efecto puede variar según la consigna: solicitar un resumen demanda un esfuerzo mental menor que compararlo con el texto original, identificar qué información falta y evaluar si su contenido es correcto.

Algo similar ocurre cuando una herramienta resuelve un problema matemático y el estudiante obtiene la respuesta sin llegar a comprender cómo se desarrolló el procedimiento.

Más pantallas, más distracción

En Argentina, los alumnos destinan 1,7 horas por día al uso de dispositivos digitales con fines educativos, una cifra que coincide con la media de la OCDE. Sin embargo, el tiempo dedicado a actividades recreativas dentro de la escuela alcanza 1,6 horas diarias, por encima de las 1,1 horas registradas en ese conjunto de países. Además, el 55% sostiene que sus compañeros se distraen durante la mayoría de las clases de Ciencias, frente al 28% señalado por los estudiantes de la OCDE.

En los establecimientos educativos que restringen el uso de teléfonos celulares, los reportes de distracciones vinculadas a dispositivos digitales disminuyen cerca de un 19%. Aun así, esta política alcanza a solo el 37% de los estudiantes, que concurren a escuelas donde existe una medida de este tipo.

De todos modos, las interrupciones en el aula no dependen únicamente de los celulares: el 58% afirma que el ruido y el desorden afectan la mayoría o la totalidad de las clases de Ciencias.

Pruebas PISA: ¿Qué cambia la conversación?

El relevamiento expone un panorama con matices dentro de las aulas. Por un lado, el 78% de los estudiantes destaca el interés de los docentes por su aprendizaje personal, mientras que el 73% asegura que los maestros continúan explicando hasta comprobar que comprendieron y el 79% reconoce haber recibido acompañamiento adicional. Al mismo tiempo, las dificultades vinculadas con la infraestructura, la disciplina y las desigualdades siguen condicionando el escenario educativo.

La incorporación generalizada de la inteligencia artificial en las escuelas ocurrió antes de que exista un consenso pedagógico sobre cómo utilizarla.

Los resultados de PISA 2025 muestran un escenario en el que conviven herramientas digitales capaces de resolver o facilitar prácticamente cualquier tipo de actividad con una mayoría de estudiantes que todavía no logra dominar los conocimientos fundamentales.

Aunque los datos no permiten establecer una relación de causa y efecto, sí plantean la necesidad de revisar las propuestas de trabajo, fortalecer la capacitación docente y redefinir las estrategias que se aplican dentro del aula.