Argentina quedó octava en América Latina en las pruebas PISA 2025

Argentina quedó octava entre los 13 países latinoamericanos que participaron de las pruebas PISA 2025 en Lectura, Matemática y Ciencias. El país fue superado en las tres áreas por Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia, y se mantuvo lejos del promedio de la OCDE.

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La posición regional muestra que el bajo rendimiento argentino no se explica únicamente por la distancia que existe entre América Latina y los países desarrollados. Incluso dentro de una región que continúa rezagada y registró retrocesos educativos, siete países consiguieron resultados superiores en las tres disciplinas.

Los puntajes muestran distintos líderes según el área evaluada. Uruguay obtuvo el mejor resultado regional en Ciencias y Matemática , mientras que Chile encabezó la comparación en Lectura .

La posición de cada país cambia de acuerdo con la materia. Sin embargo, Argentina permanece en el octavo lugar en las tres evaluaciones, por debajo del mismo grupo de siete países.

Por detrás quedaron Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Paraguay y Guatemala. En Ciencias, Argentina y Ecuador aparecen con el mismo puntaje redondeado, aunque el orden general mantiene al país en la octava ubicación.

Cuánto separa a Argentina de los líderes

La menor distancia con el mejor resultado latinoamericano se registró en Matemática. Argentina obtuvo 367 puntos, frente a los 405 de Uruguay: una diferencia de 38 puntos.

En Lectura, la brecha con Chile alcanzó los 47 puntos, por los 389 obtenidos por los estudiantes argentinos contra los 436 del país trasandino.

La diferencia más amplia apareció en Ciencias. Uruguay consiguió 445 puntos y Argentina, 393. La distancia fue de 52 puntos, el mayor desnivel frente a un líder regional entre las tres áreas.

Los datos muestran que Argentina no se encuentra cerca de disputar los primeros lugares de América Latina. Su posición está más próxima a los países ubicados inmediatamente debajo que a los sistemas educativos que encabezan la región.

Argentina quedó a un punto de Perú en Lectura

La comparación con el país que aparece inmediatamente por encima permite observar resultados diferentes según cada área.

En Lectura, Argentina quedó a solo un punto de Perú, que obtuvo 390. En Matemática, la diferencia con Brasil fue de 10 puntos, mientras que en Ciencias quedó a 13 puntos de Perú.

Así, la octava posición combina dos escenarios: una distancia reducida con el séptimo puesto en Lectura, pero brechas más marcadas en Matemática y Ciencias. También evidencia que una mejora acotada podría modificar la ubicación regional, aunque no sería suficiente para acercarse a Chile y Uruguay.

La brecha con la OCDE es todavía mayor

La comparación internacional profundiza el contraste. El promedio de la OCDE fue de 482 puntos en Ciencias, 461 en Lectura y 463 en Matemática. Argentina alcanzó 393, 389 y 367 puntos, respectivamente.

La mayor diferencia volvió a aparecer en Matemática: 96 puntos. En Ciencias, la distancia fue de 89 puntos, mientras que en Lectura llegó a 72 puntos.

Estas brechas se suman al deterioro registrado frente a PISA 2022. Argentina perdió 11 puntos en Matemática, 12 en Lectura y 13 en Ciencias. La caída se produjo dentro de un contexto regional adverso, pero fue suficiente para consolidar al país en la mitad baja de América Latina.