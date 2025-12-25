Qué comer después de un atracón en la cena de Navidad y Año Nuevo

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo suelen estar acompañadas de comidas abundantes. En muchos casos, el exceso en la ingesta puede derivar en molestias digestivas como pesadez, indigestión, diarrea o dolor estomacal. Especialistas coinciden en que, tras un atracón, la clave está en retomar una alimentación equilibrada y una correcta hidratación para ayudar al organismo a recuperarse.

La sobrealimentación genera un desequilibrio energético producto del consumo de más calorías de las que el cuerpo necesita. Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, este fenómeno se ve favorecido por factores culturales y ambientales, como la alta disponibilidad de alimentos densos en energía, ricos en grasas y azúcares, y estilos de vida sedentarios.

El consumo excesivo de grasas saturadas y trans está asociado a efectos negativos para la salud, por lo que se recomienda reducir su ingesta y priorizar alimentos como verduras, frutas y legumbres. También se advierte sobre los productos de alto índice glucémico, cuyo consumo frecuente podría aumentar el riesgo de obesidad y otras enfermedades, aunque estos vínculos aún continúan bajo estudio.

Luego de una comida excesiva, se aconseja optar por preparaciones livianas y fáciles de digerir. Verduras cocidas, caldos suaves, legumbres en porciones moderadas y frutas pueden ayudar a restablecer el equilibrio digestivo. La hidratación es fundamental: el agua facilita el proceso digestivo y ayuda al organismo a procesar el excedente de alimentos.

Asimismo, el consumo de infusiones como manzanilla, menta o jengibre puede colaborar en la reducción de gases y la sensación de hinchazón, según recomendaciones de instituciones médicas como Cleveland Clinic.

Hábitos que favorecen la digestión

Además de la alimentación, existen conductas simples que pueden aliviar las molestias posteriores a un atracón. Realizar actividad física moderada, como una caminata, contribuye a estimular el tránsito intestinal, disminuir la presión abdominal y regular los niveles de azúcar en sangre.

Mantener horarios regulares de comida también resulta clave. Estudios citados por Mayo Clinic señalan que no saltear el desayuno se asocia con una menor tendencia a consumir alimentos altos en calorías durante el resto del día, especialmente en personas propensas a los atracones.

Evitar la automedicación

Ante el malestar digestivo, muchas personas recurren a remedios caseros o medicamentos de venta libre, como el bicarbonato de sodio. Sin embargo, especialistas advierten que la automedicación no es recomendable. Aunque poco frecuentes, existen casos documentados en los que el uso de bicarbonato ha provocado complicaciones graves, como dilatación gástrica aguda.

Los profesionales de la salud insisten en que, ante síntomas intensos o persistentes, es fundamental consultar a un médico y evitar tratamientos por iniciativa propia.

La importancia de una dieta nutritiva

Un aspecto que suele pasarse por alto tras los atracones es la calidad nutricional de la dieta. Aun cuando se consume una gran cantidad de alimentos, es frecuente que falten vitaminas y minerales esenciales. Por este motivo, se recomienda priorizar una alimentación variada y equilibrada y, de ser necesario, buscar asesoramiento profesional para adaptar la dieta a las necesidades individuales.