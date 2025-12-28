Qué hacer con la comida que sobra en las fiestas y cómo conservarla bien

Qué hacer con la comida que sobre en Navidad y cómo conservarlo bien

Qué hacer con la comida que sobre en Navidad y cómo conservarlo bien

Llegaron las fiestas de fin de año con preparaciones y el dolor de cabeza de no saber qué hacer al otro día con esa comida, bebidas o postres. Después de una cena grande –fiestas, cumple, reunión familiar– siempre aparece la misma escena: heladera llena, fuentes “a medio" y la duda de si todo eso se puede volver a comer sin problemas. Aprovechar las sobras está buenísimo , pero hay que hacerlo bien para evitar malestares o intoxicaciones, especialmente cuando hace calor.

La regla general es clara: la comida no debería quedar más de 2 horas a temperatura ambiente . Pasado ese tiempo, aumenta el riesgo de que se desarrollen bacterias, sobre todo en platos con mayonesa, lácteos, carnes y preparaciones con huevo.

Lo ideal es guardar la comida lo antes posible una vez que termina la cena:

Siempre es importante rotular (aunque sea con un papel y fecha) para saber cuándo lo guardaste.

Postres con crema o lácteos: 2 días como máximo.

Una vez frías (no hirviendo), a la heladera .

No guardar en la misma fuente caliente: mejor dividir en porciones más chicas para que se enfríen más rápido.

Pasar las sobras a recipientes limpios y herméticos .

Ensaladas, mayonesa y salsas: las más delicadas

Las ensaladas con mayonesa, huevo, pollo o fiambres son las más delicadas. Si estuvieron muchas horas afuera, lo más seguro es no guardarlas. Si las vas a conservar, que sea:

Guardadas apenas termina la cena .

En heladera y bien tapadas.

Consumidas dentro de las 24 horas.

Las salsas caseras con crema o leche (por ejemplo, salsas blancas) también conviene usarlas dentro de 1 o 2 días y calentarlas bien antes de servir.

Las ensaladas solo de verduras (sin aderezos con huevo o mayonesa) duran un poco más, pero lo ideal es guardar las verduras por un lado y el aderezo por otro.

Bebidas que pierden el frío: ¿pasa algo?

Acá hay una pregunta muy común:

“Si el jugo o la gaseosa se calentó y la vuelvo a enfriar, ¿hace mal?”

En general, las bebidas como gaseosas, jugos envasados y agua no se echan a perder sólo por perder el frío y volver a enfriarse, siempre que:

Estén bien cerradas .

No hayan pasado días abiertas a temperatura alta.

Lo que sí puede pasar es que pierdan gas o sabor, pero no que se vuelvan peligrosas por el simple hecho de enfriarse y calentarse una vez.

Más cuidado con:

Lácteos (leche, yogures líquidos): si pasan varias horas afuera con calor y luego vuelven a la heladera, es mejor no consumirlos .

Tragos con huevo o crema: también conviene descartarlos si quedaron muchas horas fuera de la heladera.

¿Qué hago con el vino que quedó abierto?

Buenísima noticia: el vino que sobró no se tira, se puede reaprovechar para cocinar.

Vino tinto o blanco abierto se conserva 3 a 5 días tapado y en heladera.

Aunque ya no tenga el mismo sabor para tomar en copa, puede servir perfecto para: Desglasar una carne. Hacer un estofado o guiso. Sumar a una salsa para pastas. Marinar pollos o verduras.



Si ya pasaron muchos días y el vino está avinagrado, podés usarlo como base para hacer vinagre casero o para marinadas donde ese toque ácido venga bien. Lo importante: si tiene olor raro, notas turbias o sabor desagradable, mejor no usarlo.

Claves finales para aprovechar las sobras sin riesgos

No dejes la comida toda la noche sobre la mesa .

Guardá en porciones, en recipientes cerrados, lo antes posible .

Recalentá siempre hasta que esté bien caliente en el centro .

Si dudás del olor, aspecto o tiempo que lleva guardado… mejor no lo comas.

Aprovechar las sobras cuida el bolsillo y evita desperdicios, pero siempre con una regla simple: primero la salud.