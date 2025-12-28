domingo 28 de diciembre de 2025

28 de diciembre de 2025 - 19:14
Sociedad.

Qué hacer con la comida que sobra en las fiestas y cómo conservarla bien

Carnes, ensaladas, bebidas y vinos abiertos que sobran en las fiestas claves para conservar lo que quedó de la cena y aprovecharlo al día siguiente

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Qué hacer con la comida que sobre en Navidad y cómo conservarlo bien

Qué hacer con la comida que sobre en Navidad y cómo conservarlo bien

Qué hacer con la comida que sobre en Navidad y cómo conservarlo bien

Qué hacer con la comida que sobre en Navidad y cómo conservarlo bien

Las botellas deben estar cerradas

Las botellas deben estar cerradas

La regla general es clara: la comida no debería quedar más de 2 horas a temperatura ambiente. Pasado ese tiempo, aumenta el riesgo de que se desarrollen bacterias, sobre todo en platos con mayonesa, lácteos, carnes y preparaciones con huevo.

image

Cómo conservar las sobras en la heladera o freezer

Lo ideal es guardar la comida lo antes posible una vez que termina la cena:

  • Pasar las sobras a recipientes limpios y herméticos.

  • No guardar en la misma fuente caliente: mejor dividir en porciones más chicas para que se enfríen más rápido.

  • Una vez frías (no hirviendo), a la heladera.

¿Cuánto duran en la heladera? (orientativo)

  • Carnes cocidas (al horno, guisos, pollos): 3 a 4 días.

  • Pastas ya cocidas: 2 a 3 días.

  • Arroz cocido: 2 a 3 días (bien guardado y tapado).

  • Tartas, empanadas, pizzas: 3 días.

  • Postres con crema o lácteos: 2 días como máximo.

Si sabés que no lo vas a comer pronto, el freezer es la mejor opción

  • Carnes y guisos: hasta 3 meses.

  • Tartas, empanadas, lasañas: 2 a 3 meses.

  • Panes y facturas: 1 mes sin problema.

Siempre es importante rotular (aunque sea con un papel y fecha) para saber cuándo lo guardaste.

Cena Navidad.jpg
Carnes, ensaladas, bebidas y vinos abiertos que sobraron de Navidad: claves para conservar lo que quedó de la cena y aprovecharlo al día siguiente

Carnes, ensaladas, bebidas y vinos abiertos que sobraron de Navidad: claves para conservar lo que quedó de la cena y aprovecharlo al día siguiente

Ensaladas, mayonesa y salsas: las más delicadas

Las ensaladas con mayonesa, huevo, pollo o fiambres son las más delicadas. Si estuvieron muchas horas afuera, lo más seguro es no guardarlas. Si las vas a conservar, que sea:

  • Guardadas apenas termina la cena.

  • En heladera y bien tapadas.

  • Consumidas dentro de las 24 horas.

Las salsas caseras con crema o leche (por ejemplo, salsas blancas) también conviene usarlas dentro de 1 o 2 días y calentarlas bien antes de servir.

Las ensaladas solo de verduras (sin aderezos con huevo o mayonesa) duran un poco más, pero lo ideal es guardar las verduras por un lado y el aderezo por otro.

Bebidas que pierden el frío: ¿pasa algo?

Acá hay una pregunta muy común:

“Si el jugo o la gaseosa se calentó y la vuelvo a enfriar, ¿hace mal?”

En general, las bebidas como gaseosas, jugos envasados y agua no se echan a perder sólo por perder el frío y volver a enfriarse, siempre que:

  • Estén bien cerradas.

  • No hayan pasado días abiertas a temperatura alta.

Lo que sí puede pasar es que pierdan gas o sabor, pero no que se vuelvan peligrosas por el simple hecho de enfriarse y calentarse una vez.

Más cuidado con:

  • Lácteos (leche, yogures líquidos): si pasan varias horas afuera con calor y luego vuelven a la heladera, es mejor no consumirlos.

  • Tragos con huevo o crema: también conviene descartarlos si quedaron muchas horas fuera de la heladera.

Las botellas deben estar cerradas
Las botellas deben estar cerradas

Las botellas deben estar cerradas

¿Qué hago con el vino que quedó abierto?

Buenísima noticia: el vino que sobró no se tira, se puede reaprovechar para cocinar.

  • Vino tinto o blanco abierto se conserva 3 a 5 días tapado y en heladera.

  • Aunque ya no tenga el mismo sabor para tomar en copa, puede servir perfecto para:

    • Desglasar una carne.

    • Hacer un estofado o guiso.

    • Sumar a una salsa para pastas.

    • Marinar pollos o verduras.

Si ya pasaron muchos días y el vino está avinagrado, podés usarlo como base para hacer vinagre casero o para marinadas donde ese toque ácido venga bien. Lo importante: si tiene olor raro, notas turbias o sabor desagradable, mejor no usarlo.

Claves finales para aprovechar las sobras sin riesgos

  • No dejes la comida toda la noche sobre la mesa.

  • Guardá en porciones, en recipientes cerrados, lo antes posible.

  • Recalentá siempre hasta que esté bien caliente en el centro.

  • Si dudás del olor, aspecto o tiempo que lleva guardado… mejor no lo comas.

Aprovechar las sobras cuida el bolsillo y evita desperdicios, pero siempre con una regla simple: primero la salud.

