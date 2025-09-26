viernes 26 de septiembre de 2025

26 de septiembre de 2025 - 10:49
Sociedad.

Qué significa la frase en latín "Sapere Aude"

La frase se transformó en un principio que duró a lo largo del tiempo, influyendo en la reflexión filosófica y en diversas manifestaciones culturales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué significa "sapere aude", la frase en latín que sigue teniendo vigencia.

Qué significa "sapere aude", la frase en latín que sigue teniendo vigencia.

La frase latina Sapere Aude se traduce como “atreverse a saber” o “ten el coraje de pensar por vos mismo”. Su significado trasciende la traducción literal, ya que impulsa a cuestionar los prejuicios y a adoptar la razón como herramienta principal para guiar las decisiones y la comprensión del mundo.

Sapere Aude.

Qué significa "sapere aude", la frase en latín que sigue teniendo vigencia

El filósofo Immanuel Kant difundió este principio durante el siglo XVIII a través de su ensayo sobre la Ilustración. Para él, la frase simbolizaba la necesidad de emanciparse de la ignorancia y de la dependencia de autoridades externas al momento de pensar. En esencia, promovía la independencia del juicio personal y la confianza en la propia capacidad de análisis y razonamiento.

La expresión se convirtió en un lema que atraviesa la filosofía y la cultura actual.

Los puntos clave de Sapere Aude

  • El concepto de valor se refiere a la capacidad de atreverse a cuestionar normas o ideas predominantes.
  • La autonomía implica desarrollar la habilidad de reflexionar y tomar decisiones de manera independiente.
  • El conocimiento representa la disposición constante a adquirir información y profundizar en el aprendizaje.
  • Por último, la libertad se entiende como la facultad de emplear la propia razón sin depender de la influencia de terceros.
Qué significa "sapere aude".

Hoy en día, esta frase mantiene su vigencia porque representa la disposición de quienes se animan a abandonar la zona de confort y explorar perspectivas diferentes. En esencia, Sapere Aude funciona como un estímulo para desarrollar un pensamiento crítico y la determinación de adquirir conocimientos en un entorno saturado de información.

