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9 de junio de 2026 - 10:13
Sociedad.

Rescataron a dos personas en el cerro Elefante tras una emergencia en una zona de difícil acceso

Una de las víctimas padecía asma y logró pedir ayuda. Bomberos y rescatistas de montaña realizaron un operativo de búsqueda y asistencia.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rescataron a dos personas del cerro Elefante: Una tenía asma.

Rescataron a dos personas del cerro Elefante: Una tenía asma.

Dos personas que realizaban una actividad en el cerro Elefante debieron ser rescatadas tras quedar en una situación de riesgo en una zona de difícil acceso. La intervención se volvió especialmente urgente debido a que una de ellas presentaba problemas respiratorios vinculados al asma.

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El operativo movilizó a equipos especializados de emergencia, que desplegaron tareas de búsqueda y asistencia en el sector montañoso.

Personal de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo rescató entrada la noche a dos personas que se habían extraviado en el cerro Elefante.

Las dos personas fueron rescatadas sin consecuencias

Gracias a la rápida respuesta de los rescatistas, ambos pudieron ser ubicados y puestos a salvo sin mayores consecuencias.

Las personas involucradas consiguieron comunicarse con los servicios de emergencia y solicitar ayuda. Durante el aviso informaron que una de ellas padecía asma, situación que aumentó la preocupación de los rescatistas.

El mensaje de los bomberos

“Gracias a un rápido trabajo de triangulación y rastrillaje en terreno agreste, el equipo localizó a la víctima en estado de shock”, señalaron desde Bomberos.

Cerro Elefante.

Luego de brindarle asistencia y estabilizar su estado, los rescatistas efectuaron un descenso controlado y la derivaron al SAMEC para recibir atención sanitaria. Del procedimiento participaron efectivos de seguridad y miembros del Grupo de Rescate de Montaña de Salta.

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