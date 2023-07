64a310b469736.jpg

Al parecer habría salido a bailar en alguno de los boliches de la zona y, por motivos desconocidos, terminó con una puñalada a la altura de la ingle de la pierna izquierda y el pantalón manchado con sangre.

Lo único que se le escucha decir es: "Sentí que me metió fuerte", cuando el policía le explicaba que era buen signo que sienta dolor y que pueda mover la pierna.

El bailarín está internado en el hospital San Bernardo recibiendo la atención médica necesaria. Al parecer, el mismo Látigo le pidió a alguien que publique la foto para que sus amigos y familiares se enteraran.

Por medio de una entrevista a un medio de la vecina provincia, Rolando Suárez contó que pese a la medicación continúa con fuertes dolores en la pierna.

"Estoy medicado por el dolor que siento. La verdad jamás pensé que me pasaría esto. Hace unas semanas me rompieron la nariz, ahora me apuñalan. No le deseo a nadie lo que viví, por qué ahora por culpa de eso el médico me dijo que no voy a poder bailar por un mes y medio. No le deseo a nadie quedarse sin laburo", expresó con dolor.

Cuando se le consultó si pensó en abandonar las presentaciones y los videos virales que lo lanzaron a la fama respondió con un nudo en la garganta:

"No sé cómo seguir, la verdad ya no quiero salir y tener miedo que me hagan algo. En verdad, más ahora que tendré parar mis presentaciones, pienso en dejar de bailar para siempre"