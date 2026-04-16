SanCor solicitó su quiebra en medio de una profunda crisis financiera y laboral

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera Argentina (Atilra) sostuvo que la cooperativa láctea SanCor , actualmente en concurso de acreedores desde febrero del año pasado, presentó el miércoles ante la Justicia un pedido de quiebra propia.

La presentación fue realizada ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela , que tiene a su cargo el proceso concursal de la firma, la cual acumula una deuda cercana a los US$ 120 millones .

La decisión del juzgado se basó en el análisis de 1.519 solicitudes de verificación de crédito , sobre un universo total de 2.702 acreedores dentro del proceso concursal. El pasivo verificado asciende a US$ 90 millones y $40.000 millones , con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y distintos fondos financieros internacionales como los principales acreedores.

Asimismo, se registró una deuda posterior al inicio del concurso de $6.349 millones , junto con un aumento mensual del pasivo estimado en torno a los $3.000 millones .

“Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la co Administradora designada por el Juzgado, coincidentes todo en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra”, indicó un comunicado que lleva la firma del secretario general de Atilra, Etín Ponce.

La cooperativa, concursada desde febrero del año pasado e intervenida, habría presentado el pedido ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela.

Desde la óptica del sindicato, la solicitud “no modifica la situación de fondo, por lo que termina siendo un gesto sin impacto real que cierra una postura obstinada que se negaba a reconocer la realidad”. En esa línea, añadieron: “Esto demuestra que SanCor CUL se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores a quienes les deben 8 meses de sueldos más aguinaldos”.

“Tanto para los trabajadores como para nuestra entidad que los representa, el dictado de la quiebra no constituye un final sino un comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de la estructura que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores de Atilra elaboran”, concluyó el escrito.

La láctea SanCor debe US$ 120 millones y 8 meses de sueldos.

Irregularidades, intervención judicial y criticas sindicales

Hacia fines del año pasado, el juez Marcelo Germán Gelcich, a cargo del proceso concursal de la firma láctea, dispuso la intervención de la cooperativa debido a reiterados incumplimientos por parte de la empresa, tanto en el pago de los salarios como en la falta de entrega de la información detallada requerida por la Justicia.

En ese contexto, Gelcich señaló tres irregularidades de relevancia que habían sido informadas por la Sindicatura y el Comité de Control.

Uno de ellos fue la denominada “reticencia informativa”, ya que, según se señaló, la empresa no presentó documentación clara respecto del funcionamiento de sus plantas, sus acuerdos con otras compañías, los niveles de producción, la modalidad de comercialización, los ingresos percibidos ni el destino de esos fondos.

Esta solicitud se realizó ante al Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela.

El segundo punto estuvo vinculado a la “crisis laboral y previsional” que atraviesa SanCor. En ese apartado, el Comité Provisorio de Control informó que la cooperativa mantiene deudas salariales desde junio de 2025, además del pago completo del aguinaldo correspondiente al año en curso.

“Además, se denunció el uso de recibos de sueldo con datos presuntamente falsos para evadir aportes por seguridad social”, suma el escrito.

Pedido de quiebra, alcance de las deudas y posición de las partes

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera Argentina (Atilra) sostuvo que la cooperativa láctea SanCor, actualmente en concurso de acreedores desde febrero del año pasado, presentó el miércoles ante la Justicia un pedido de quiebra propia.

Se constató una deuda postconcursal de $ 6.349 millones y un incremento del pasivo mensual del orden de los $ 3.000 millones.

La presentación fue realizada ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, que tiene a su cargo el proceso concursal de la firma, la cual acumula una deuda cercana a los US$ 120 millones.

La decisión del juzgado se basó en el análisis de 1.519 solicitudes de verificación de crédito, sobre un universo total de 2.702 acreedores dentro del proceso concursal. El pasivo verificado asciende a US$ 90 millones y $40.000 millones, con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y distintos fondos financieros internacionales como los principales acreedores.

Asimismo, se registró una deuda posterior al inicio del concurso de $6.349 millones, junto con un aumento mensual del pasivo estimado en torno a los $3.000 millones.

Comunicado de Atilra.

“Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la co Administradora designada por el Juzgado, coincidentes todo en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra”, indicó un comunicado que lleva la firma del secretario general de Atilra, Etín Ponce.

Desde la óptica del sindicato, la solicitud “no modifica la situación de fondo, por lo que termina siendo un gesto sin impacto real que cierra una postura obstinada que se negaba a reconocer la realidad”. En esa línea, añadieron: “Esto demuestra que SanCor CUL se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores a quienes les deben 8 meses de sueldos más aguinaldos”.

“Tanto para los trabajadores como para nuestra entidad que los representa, el dictado de la quiebra no constituye un final sino un comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de la estructura que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores de Atilra elaboran”, concluyó el escrito.

La láctea SanCor pidió su propia quiebra.

Hacia fines del año pasado, el juez Marcelo Germán Gelcich, a cargo del proceso concursal de la firma láctea, dispuso la intervención de la cooperativa debido a reiterados incumplimientos por parte de la empresa, tanto en el pago de los salarios como en la falta de entrega de la información detallada requerida por la Justicia.

Tres irregularidades bien marcadas

En ese contexto, Gelcich señaló tres irregularidades de relevancia que habían sido informadas por la Sindicatura y el Comité de Control.

Uno de ellos fue la denominada “reticencia informativa”, ya que, según se señaló, la empresa no presentó documentación clara respecto del funcionamiento de sus plantas, sus acuerdos con otras compañías, los niveles de producción, la modalidad de comercialización, los ingresos percibidos ni el destino de esos fondos.

La cooperativa, concursada desde febrero del año pasado e intervenida, habría presentado el pedido ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela.

El segundo punto estuvo vinculado a la “crisis laboral y previsional” que atraviesa SanCor. En ese apartado, el Comité Provisorio de Control informó que la cooperativa mantiene deudas salariales desde junio de 2025, además del pago completo del aguinaldo correspondiente al año en curso.

“Además, se denunció el uso de recibos de sueldo con datos presuntamente falsos para evadir aportes por seguridad social”, suma el escrito.