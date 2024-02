Se puso orina en los ojos por un motivo increíble y se viralizó

“ Orino orina fresca y me la echo en cada ojo y por las noches orina potenciada ”, aseguró la influencer, quien recibió críticas por esta práctica debido al posible riesgo de causar daño ocular. Para concluir, les recomendó a sus seguidores en la red social china que consideraran inscribirse en un curso impartido por ella misma, que incluía videos explicativos.

El post recibió más de 800 mil reproducciones, miles de "me gusta" y comentarios. Mientras que algunos la respaldaban, otros la criticaban por este tratamiento potencialmente dañino e insalubre.

“¡¡¡Madre mía!!! mas de uno se queda ciego!!!”, “Es cierto que si te quedás ciego ya no tendrás ni miopía ni astigmatismo”, “Esto ya me supera”, “Por eso no hay que dar teléfono a todo el mundo”, fueron algunos de los mensajes.