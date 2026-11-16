Último adiós en Salta: confirmaron la causa de muerte del padre y sus tres hijas

La investigación por la muerte de un padre y sus tres pequeñas hijas en el norte de Salta permitió establecer que las cuatro víctimas fallecieron por un cuadro grave de deshidratación y exposición al calor extremo . La familia había emprendido un viaje en motocicleta por una zona de monte, donde las temperaturas rondaban los 45°C.

Las víctimas fueron identificadas como Adrián “Pililo” Pérez, de 24 años, y sus hijas Pamela, de 8; Adriana, de 5; y Silvana, de 4. Este domingo, familiares y vecinos les dieron el último adiós en Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que, según las pericias realizadas por el médico legal de la Policía, los fallecimientos se produjeron por una afección cardiorrespiratoria vinculada con la exposición a temperaturas extremas y un cuadro severo de deshidratación.

El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, quedó a cargo de la investigación y ordenó distintas medidas para reconstruir lo ocurrido.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el viernes 13 de noviembre, cerca del mediodía, Pérez salió desde la zona de María Cristina, en Formosa, junto a sus tres hijas para visitar a familiares en Alto La Sierra, Salta.

El trayecto habitual comprendía unos 250 kilómetros por ruta, pero el joven habría elegido un camino alternativo, más corto y de terreno arenoso, que atravesaba una zona de monte con escasa circulación.

Las hipótesis sobre lo ocurrido durante el viaje

Los investigadores intentan determinar qué sucedió con la motocicleta entre los parajes El Azul y El Bragado, donde la familia habría quedado varada. Una de las hipótesis indica que el vehículo pudo haber sufrido un vuelco que provocó la pérdida del agua que transportaban. Otra posibilidad es que una falla mecánica los obligara a continuar el recorrido a pie.

En esas condiciones, y con temperaturas cercanas a los 45°C, se presume que el hombre habría intentado resguardar a sus hijas bajo la sombra de unos árboles antes de salir en busca de ayuda. Sin embargo, todavía no se pudo establecer con certeza cómo fueron los últimos momentos de la familia. Los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos del monte, cerca de un camino vecinal.

La búsqueda y la despedida en Santa Victoria Este

La búsqueda comenzó el viernes por la tarde, después de que la pareja de Pérez denunciara que no tenía noticias de él ni de las niñas. Los equipos de rescate recorrieron la zona, suspendieron las tareas durante la noche y las retomaron el sábado, cuando finalmente localizaron los cuatro cuerpos.

Este domingo, familiares, amigos y vecinos participaron de una despedida en Santa Victoria Este, que incluyó una caravana por las calles de la localidad. La Municipalidad colaboró con los cuatro féretros y los preparativos del sepelio. Según se informó, los restos de Adrián Pérez serían trasladados a Alto La Sierra, mientras que los de sus tres hijas tendrían como destino María Cristina, en Formosa, donde residía la familia.

Mientras ambas comunidades atraviesan el duelo, la investigación judicial continúa para esclarecer qué ocurrió durante el recorrido y cuáles fueron las circunstancias que dejaron a la familia expuesta al calor extremo en medio del monte.

El comunicado del Ministerio Público Fiscal de Salta

Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal de Salta comunicó que, de acuerdo con los peritajes efectuados por el médico legal de la Policía, las cuatro muertes se produjeron por una afección cardiorrespiratoria derivada de la exposición al calor extremo y de un cuadro severo de deshidratación.

El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, integrante de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, quedó al frente de las actuaciones para esclarecer cómo se produjeron los fallecimientos. En ese marco, ordenó la participación de efectivos de Criminalística y de la Unidad GAP, perteneciente al Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Personas cercanas a la investigación señalaron que las niñas habrían intentado ir detrás de su padre, pero el agotamiento les impidió continuar y terminaron desplomándose, por lo que los cuerpos fueron localizados en distintos puntos. Las cuatro víctimas fallecieron a causa de una insolación acompañada de un cuadro grave de deshidratación.

Al no tener novedades sobre el paradero de sus seres queridos, la pareja de “Pililo” acudió a las autoridades durante la tarde del viernes para denunciar su desaparición. Según había manifestado el hombre, tenía previsto regresar a buscarla. A partir de esa presentación, se puso en marcha un operativo para recorrer una extensa área de monte.

Las tareas de búsqueda quedaron suspendidas durante la noche del viernes y se reanudaron a primera hora del sábado. Fue entonces cuando los equipos de rescate encontraron los cuerpos en las inmediaciones de un camino vecinal.