lunes 12 de enero de 2026

12 de enero de 2026 - 17:01
Truco útil: ¿Cómo dar una segunda vida a las cortinas de baño antes de tirarla?

Gracias a su material plástico, las cortinas de ducha pueden transformarse en bolsas reutilizables, manteles o incluso prendas impermeables. Los detalles.

Por  Redacción de TodoJujuy
El truco para aprovechar la cortina de la bañera antes de tirarla.

El reemplazo gradual de las cortinas de baño por mamparas de vidrio generó un cambio notable en la disposición y estética de los baños. Aunque fueron por años una solución accesible y funcional para evitar que el agua salpique, cada vez más familias se inclinan por opciones que combinan estilo, limpieza y mayor resistencia.

Sin embargo, en lugar de desecharlas, las cortinas también pueden aprovecharse de manera creativa: por ejemplo, transformándolas en manteles, bolsas reutilizables o prendas impermeables.

La cortina de baño puede reutilizarse con facilidad antes de cambiarla o tirarla.

Alternativas creativas y sostenibles

Sea cual sea la elección final, la tendencia actual muestra un claro giro hacia el reemplazo de las cortinas plásticas por mamparas de vidrio templado, como parte de un esfuerzo por reducir la presencia del plástico en el hogar. Este cambio no solo responde al interés por modernizar y embellecer los baños, sino también a la búsqueda de soluciones más prácticas y funcionales en el uso cotidiano.

En consecuencia, las mamparas se volvieron cada vez más populares entre quienes desean renovar el baño, gracias a las ventajas que ofrecen sobre las cortinas tradicionales. El vidrio templado garantiza mayor resistencia frente al uso frecuente y al contacto constante con el agua, mientras que su diseño hermético evita que el líquido se derrame fuera de la ducha o la bañera.

Se decida lo que se decida, la tendencia actual apunta al abandono de las cortinas plásticas en favor de mamparas de vidrio templado.

Otro de sus beneficios es que mantienen el piso del baño seco y seguro, a diferencia de las cortinas, que a menudo permiten que el agua se derrame, favoreciendo la acumulación de humedad fuera de la ducha o bañera.

Desde el punto de vista de la higiene, las mamparas ofrecen una superficie lisa y no porosa, donde el moho y las bacterias tienen menos posibilidades de desarrollarse, lo que facilita la limpieza y reduce los riesgos vinculados a la falta de mantenimiento.

El truco para aprovechar la cortina de la bañera antes de tirarla.

Oportunidades creativas para reciclar cortinas de baño

Aunque las mamparas de vidrio ganan cada vez más terreno en los hogares, las cortinas de baño que se descartan todavía ofrecen muchas posibilidades de reutilización en casa. Según especialistas, estos elementos, aunque hayan cumplido su función principal, pueden convertirse en objetos útiles y sostenibles para distintos espacios del hogar.

Su material resistente al agua permite múltiples opciones de reciclaje creativo, favoreciendo tanto la disminución de residuos como un ahorro económico significativo.

Al ser de un material plástico, las cortinas de la bañera o ducha son fácilmente reutilizables para proteger enseres del hogar.

Entre las formas más populares de reaprovechar las cortinas se encuentra la creación de bolsas reutilizables a partir de sus retazos, útiles para transportar ropa mojada, llevar pequeñas compras o guardar objetos frágiles. Con un corte en el centro y añadiendo cintas o cierres de velcro en los costados, es posible confeccionar un impermeable improvisado o una funda protectora para mochilas y pertenencias durante actividades al aire libre o trabajos expuestos a la lluvia.

El material de las cortinas, de superficie fácil de limpiar y dimensiones generosas, resulta muy útil para proteger pisos al pintar, cubrir mesas durante manualidades infantiles o incluso como funda para resguardar bicicletas, cajas u otros objetos en cocheras y trasteros.

En cuanto a la reutilización con fines decorativos, los retazos de cortina pueden convertirse en envoltorios para regalos que destacan por su originalidad y resistencia al agua. Ajustando el tamaño del trozo y cerrando los bordes con cintas recicladas, es posible crear presentaciones personalizadas, prácticas y ecológicas.

Conviértela en bolsas de la compra, impermeables o manteles.

Colocar cortinas reutilizadas debajo de los platos de comida y agua de las mascotas, o usarlas como base higiénica en áreas de juego, contribuye a mantener el piso seco y facilita la limpieza ante posibles derrames. Además, este patios o material puede servir como separador temporal de ambientes, cortina auxiliar en o protección para leña y documentos frente a la humedad.

Desde la redacción del medio Los Andes, se destaca que la impermeabilidad y robustez de los plásticos o telas con que se fabrican la mayoría de las cortinas de baño las hacen ideales como material reutilizable para soluciones prácticas y duraderas en el hogar.

En realidad, darle una segunda vida a estas cortinas contribuye a ordenar y optimizar los espacios del hogar, por ejemplo, fabricando organizadores colgantes que ayudan a mantener en su lugar juguetes, vasos y otros accesorios en baños donde el exceso de agua y la humedad suelen complicar la limpieza y el mantenimiento cotidiano.

Si bien las cortinas han estado presentes durante décadas como una solución práctica y económica para evitar salpicaduras de agua, cada vez más hogares han optado por alternativas que priorizan la elegancia.

Cuidados y mantenimiento para prolongar la vida útil de cortinas y mamparas

Según indican los especialistas, conservar en buen estado tanto cortinas como mamparas requiere seguir hábitos de mantenimiento simples. Para las cortinas de baño, diversos medios y expertos aconsejan medidas para prevenir la aparición de moho: se recomienda lavarlas de forma regular, idealmente en la lavadora junto a toallas en desuso, utilizando programas delicados y agua fría o templada.

Incorporar detergente suave y un poco de vinagre blanco ayuda a limpiar la cortina y a eliminar los malos olores. Ante la aparición de manchas de moho, se recomienda frotar con bicarbonato de sodio y luego enjuagar con abundante agua para recuperar su apariencia original.

Es fundamental secarlas por completo después de cada lavado, colocándolas extendidas en un lugar ventilado, y evitar el uso de la secadora en cortinas de plástico, que podrían deformarse. Además, desplegar la cortina tras cada uso acelera el secado, mientras que mantener los bordes inferiores limpios disminuye la formación de hongos.

Las mamparas de vidrio, en cambio, requieren un cuidado todavía más simple. Gracias a sus superficies lisas y no porosas, la suciedad no se adhiere con facilidad, por lo que basta con limpiarlas con productos domésticos habituales y secarlas con un paño para mantener su brillo y transparencia.

El creciente uso de mamparas, junto con la reutilización de cortinas de baño, reflejan un cambio notable en la organización y la estética de los baños dentro del hogar.

