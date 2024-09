Trucos infalibles para evitar y eliminar las pulgas de los perros

Las pulgas son muy habituales en las mascotas, pero sobre todo en los perros. Si no se las combate, puede llegar a ser un grave problema para las personas que conviven con animales, ya que también a nosotros pueden picarnos. A continuación, te explicamos los mejores trucos y consejos para evitar y eliminar las pulgas del perro y de la casa.

Protege a tu perro

Lo primero que tienes que hacer, y más importante, es proteger a tu perro de las pulgas. Es la mejor manera de evitar que tu mascota coja pulgas y las lleve hasta casa.

Existen varios métodos con los que puedes repeler todo tipo de parásitos externos. Puedes utilizar collar antipulgas, champú o spray antiparasitario o pipetas. Normalmente el collar y la pipeta son para evitar que el perro coja pulgas, mientras que el champú y el spray es para cuando las tiene y hay que eliminarlas. Importante, no hay que utilizar collar y pipeta a la vez porque puede ser perjudicial para su piel.

Si aún y utilizando collar o pipeta tu perro ha cogido pulgas, lávalo con un champú antiparasitario o rocíalo con un spray.

El vapor

Si a pesar de todas las pulgas han llegado a tu casa, una manera de eliminarlas de casa es utilizando vapor. Si no tienes una máquina a vapor tipo vaporera puedes alquilar una, ya que hay empresas que las ofrecen.

Tendrás que aplicar vapor sobre suelos, sofás, sillones, colchones, alfombras, moquetas… Tendrás que aplicarlo sobre todo tipo de superficie donde puedan acomodarse y anidar estos insectos.

Lavar la ropa de la cama

Además de aplicar vapor sobre todas las superficies, es sumamente importante que laves la ropa de cama y del sofá con agua caliente. Coge todas las sábanas, mantas, edredones, cojines… Y utiliza un programa de lavado que te permita poner una temperatura alta. Mira las etiquetas de todos los tejidos y lávalos a la máxima temperatura permitida. Incluso te aconsejamos que introduzcas después toda esa ropa en la secadora.

Es muy importante que también laves a alta temperatura la cama en la que duerme tu perro, ya que ahí también han podido anidar.

Utiliza la aspiradora

Una vez hayas hecho todo esto, ya solo te quedará coger la aspiradora y pasarla por todo el hogar. Dedica el tiempo que haga falta, ya que es muy importante que no te dejes ningún rincón donde hayan podido anidar y haya larvas.

Otras maneras de eliminar pulgas

Si el problema persiste y te es imposible acabar con las pulgas de tu hogar, puedes utilizar un spray químico o insecticida. Eso sí, cuando vayas a aplicarlo es importante que durante unas horas no haya nadie en casa y que utilices guantes y mascarilla. Antes de que el perro vuelva a entrar en casa te aconsejamos que limpies bien tu hogar y lo ventiles, ya que al ser un producto químico muy tóxico podría ser perjudicial para él.

También hay trampas para pulgas, ideales para esas zonas a las que es difícil acceder y limpiar a fondo. Este tipo de trampas no suelen ser tóxicas para otros animales, por lo que es una excelente alternativa al spray químico o insecticida.

¿Tengo pulgas en casa?

Ahora que ya sabes cómo eliminar esta odiosa plaga de tu casa, quizá has detectado que tienes picaduras extrañas, pero no sabes identificar si son o no de pulga.

Normalmente estos insectos pican en tobillos y piernas y son unas picaduras que, a diferencia de las de los mosquitos, irritan mucho la piel y llegan a producir dolor. Incluso alrededor de la picada puede producirse una especie de urticaria o erupción. Además, suele haber varias juntas, como tres o cuatro, y en línea recta. Esto es porque una misma pulga hace varias picadas durante su recorrido.

Si detectas este tipo de picadas en tu cuerpo y tu perro tiene pulgas, probablemente tienes en casa una plaga. Nuestro consejo es que no te alarmes, ya que es totalmente posible eliminar a estos insectos de casa. Eso sí, hay que tener paciencia, ser constante en la limpieza y seguir los pasos que te hemos comentado más arriba. Incluso a veces es necesario repetirlos varias veces para eliminarlos totalmente. En el peor de los casos siempre puedes contactar con un especialista en plagas para que sea él quien fumigue tu hogar. Sin embargo, creemos que en la mayoría de casos no es necesario llegar tan lejos.