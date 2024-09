Trucos y señales para saber si tu mascota se intoxicó con una planta

Los perros y las mascotas en general son muy curiosos y suelen investigar cada rincón en el que se encuentran, en particular los cachorros. Dejarlos en soledad y sin control podría traer diferentes problemáticas, como el riesgo de que consuman plantas tóxicas para sus organismos. Debido a ello, podrían presentar diferentes síntomas que en casos específicos resultarían de gravedad. Para evitar que esto suceda, conocé las señales y trucos para identificar si comió alguna especie que no debía.

Muchos sueñan con tener un jardín repleto de plantas, en donde el verde sea el color predominante e incluso se encuentren flores que decoren los espacios exteriores. A pesar de que para el ser humano puede traducir como bello, para los perros no lo sería tanto.

Los canes suelen comer hojas verdes para purgarse y eliminar diferentes toxinas de su cuerpo, en particular lo hacen con el pasto. Además, debido al estrés sufrido por causas como una mudanza o la llegada de nuevo integrante a la familia, también es común verlos con esa reacción. No obstante, en ciertos casos acuden a las hierbas presentes en el patio, de las cuales, sus bioactivos pueden ser nocivos para su sistema digestivo, lo que arruinaría los conductos por donde circula y se procesa el alimento.

Asimismo, cuando salen de paseo fuera de casa, también es preciso controlar qué se llevan a la boca, porque en plazas, bosques y parque también pueden hallarse otras especies nocivas. En particular, los cachorros son a los que se debería prestar más atención.

Síntomas para identificar una intoxicación en perros por consumo de plantas

El hecho de no haber visto que nuestros perros coman plantas, no significa que no lo hayan llevado a cabo. Por eso existen ciertos síntomas que nos ayudarían a entender si una especie presente en el jardín los afectó.

Algunas de las señales son:

Mareos

Temblores

Dolores abdominales

Problemas renales

Vómitos

Inflamación cutánea

Sarpullido en la piel o mucosas

Dolor

Dificultad para respirar

Diarreas intensas.

Ante cualquiera de estas manifestaciones, se sugiere evitar alimentarlo, darle de beber agua e incluso medicarlo de forma casera. Lo que se debe hacer es acudir de inmediato a un veterinario para que resuelva de manera certera y segura su malestar.

¿Por qué se debe evitar que beba agua si se intoxicó? En ciertos casos, las toxinas de la planta dañan las paredes del esófago y esto podría generarles acidez y otras cuestiones que empeorarían si toman líquido.

También podés leer: Trucos efectivos para que tu perro no muerda a las personas

¿Qué tipo de plantas son tóxicas?

Al momento de decorar nuestro jardín, es preferible tener en cuenta qué especies de plantas son propensas a perjudicar a los perros. A continuación, cada una de ellas:

Aloe vera

Laurel de flor

Muérdago

Flor de Pascua

Lirio de la paz

Lirio de los valles

Hedero helix

Azalea

Croton

Galatea

Costilla de Adán

Cica

Hiedra

Tulipán

Palma de Sagú

Kalanchoe

Narciso

Ciclamen

Eucalipto

Estrella de caballero

Tejo

Marihuana

Cabe destacar que si ser tiene sospechas sobre algunas de las plantas que se poseen en el patio, lo mejor es consultar con un veterinario de confianza, al igual que, cuando se decide incorporar otras variedades de hierbas para decorarlo. De esta forma, se impedirá cualquier afección en las mascotas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.