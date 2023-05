Un joven reveló un truco para comprar zapatillas en Internet sin fallar en el talle

Llevar a cabo esta técnica es sencillo y no requiere habilidades complicadas, por lo que muchos espectadores del video han expresado su intención de ponerla en práctica. Esta estrategia también podría ser aplicada a otros artículos, siempre y cuando se realice la compra a través de una página web.

"A ver cómo me quedarían esas zapas", se preguntó el protagonista del video mientras su amigo exponía el truco. Se trata de elegir una foto personal del cuerpo completo (idealmente de costado) para imprimirla y recortarla. Tiene que tener un tamaño chico, ya que la principal meta es meterse al sitio web donde venden zapatillas que le interesan a la persona y ubicarla por encima.

La representación no debe incluir los pies, sino que se debe limitar hasta el nivel del tobillo. La sección faltante se completará al ubicar la imagen impresa sobre una vista previa de las zapatillas, permitiendo visualizar cómo se verían al ser usadas.

Preferiblemente, la imagen debe ser a todo color y las prendas de vestir que se muestren deben formar parte del estilo habitual de la persona, ya que de lo contrario, el resultado no será el deseado. Para aportar, un usuario sugirió que aquellos con dispositivos iPhone pueden realizar esto utilizando la función de selección y arrastre de fotos.

"Realidad aumentada", "Idea millonaria", "Es buenísimo, se pasan", "Me encanta esto", "Creo que lo voy a aplicar", "No veo fallas en su lógica", "Ni la inteligencia artificial se animó a tanto", "Está en 3D", "Inteligencia usada al 100%", "No entiendo cómo no están en la NASA", "Qué tipazos, no lo puedo creer", agregaron otros usuarios entre risas.